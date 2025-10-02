Ο Νετανιάχου δηλώνει περήφανος για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Σε μια ακόμη προκλητική τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπερασπίστηκε την επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων σε πλοία που συμμετείχαν στο Global Sumud Flotilla, μεταξύ των οποίων και ελληνικά σκάφη.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την επιχείρηση «εκστρατεία απονομιμοποίησης» και επαίνεσε τις στρατιωτικές δυνάμεις που προχώρησαν στη σύλληψη των μελών των πλοίων.

Σε ανακοίνωσή του την οποία αναπαρήγαγε το Al Jazeera, ο Νετανιάχου συνεχάρη το ναυτικό, τονίζοντας πως «εκτέλεσαν την αποστολή τους με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο» κατά τη διάρκεια του εβραϊκού θρησκευτικού εορτασμού του Γιομ Κιπούρ, κάνοντάς το να φαίνεται σχεδόν σαν μια θρησκευτική υποχρέωση.

Αναφέρθηκε μάλιστα στη «σημαντική ενέργεια» των Ισραηλινών, λέγοντας πως απέτρεψαν «δεκάδες πλοία από το να εισέλθουν στη ζώνη του πολέμου», θεωρώντας την επιχείρηση «προστασία» κατά μιας «εκστρατείας απονομιμοποίησης» του Ισραήλ.