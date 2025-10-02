Απεργία πείνας ξεκινούν τα μέλη του March to Gaza Greece - «Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής μας»

11 μέλη της ελληνικής αποστολής που συμμετέχει στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, πλοία του οποίου αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, πραγματοποιούν απεργία πείνας
Στον απόηχο της παράνομης κράτησης ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, κηρύσσουν απεργία πείνας απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής.
«Η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου», αναφέρουν οι ακτιβιστές του March to Gaza Greece.
Τέλος, απευθύνουν έκκληση προς τον ελληνικό λαό: «Να ξεσηκωθούμε στην Ελλάδα και διεθνώς, να απαιτήσουμε να απομονωθεί πλήρως το Ισραήλ και να αγωνιστούμε, ώστε να ζήσει ελεύθερη η Παλαιστίνη και ο λαός της».
Η ανακοίνωση των ακτιβιστών
Μετά την παράνομη κράτησή μας από τις ισραηλινές αρχές, ξεκινάμε απεργία πείνας. Η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.
Δεν αναγνωρίζουμε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Δεν αναγνωρίζουμε το «δικαίωμα» του κράτους-τρομοκράτη να απαγάγει πλοία και ανθρώπους σε διεθνή ύδατα. Η παρουσία μας εδώ, η σύλληψη και τώρα η απεργία πείνας μας είναι συνέχεια της ίδιας στάσης: ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη, και ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να φυλακιστεί.
Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής μας και του Global Sumud Flotilla συνολικά. Οποιαδήποτε κατηγορία — όπως αυτές του «αντιτρομοκρατικού νόμου» του Ισραήλ — είναι ψευδής, κατασκευασμένη και μέρος της προσπάθειας ποινικοποίησης της διεθνούς αλληλεγγύης. Δηλώνουμε επίσης ότι αν υπάρξει χτύπημα, εξαφάνιση ή απώλεια επικοινωνίας με οποιονδήποτε από εμάς, η ευθύνη βαραίνει κυρίαρχα το ισραηλινό κράτος.
Ξέρουμε όμως ότι το Ισραήλ δεν είναι μόνο του. Η συνενοχή των διεθνών και των ελληνικών αρχών είναι ξεκάθαρη: με όπλα, με οικονομικές συμφωνίες, με πολιτικές και νομικές καλύψεις διευκολύνουν την κατοχή, τον αποκλεισμό και τη γενοκτονία. Αυτή η συνενοχή πρέπει να λογοδοτήσει: Να ξεσηκωθούμε στην Ελλάδα και διεθνώς, να απαιτήσουμε να απομονωθεί πλήρως το Ισραήλ και να αγωνιστούμε, ώστε να ζήσει ελεύθερη η Παλαιστίνη και ο λαός της.
Απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη πείνα και επιβάλλουν την στέρηση τροφής σε δύο εκατομμύρια ανθρώπους ως όπλο πολέμου και ως χαρτί διαπραγμάτευσης, η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα κελιά τους, για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή του αγώνα.
Αυτή είναι για εμάς μία αυτονόητη στάση αλληλεγγύης. Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στον παλαιστινιακό λαό και σε κάθε μελλοντική αποστολή που θα συνεχίσει τον δρόμο για μια ελεύθερη Παλαιστίνη.
Άμεση απελευθέρωση όλων των απαχθέντων
Υπογράφουν (στα σχολια) :
Πλούταρχος Βεργής, μέλος πληρώματος “Οξυγόνου”
Κυριάκος Βλαχόπουλος, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”
Ιωάννα Βρεττού, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”
Ευγενία Καββαδία, μέλος πληρώματος “Ahed Tamimi”
Άννα Λαγωνικού, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”
Κώστας Λαμπρίδης, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”
Πάρις Λαυτσής, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”
Νίκος Λιαπούρης, μέλος πληρώματος “Ahed Tamimi”
Τάκης Πολίτης, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”
Αγγελική Σαβαντόγλου, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”
Κώστας Φουρίκος, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”
Αγωνία για τους 27 Έλληνες
Την ίδια ώρα, αγωνία επικρατεί για τους 27 Έλληνες ακτιβιστές που βρίσκονταν στα πλοία του Global Sumud Flotilla («Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας») στα οποία επιτέθηκε το Ισραήλ.
Όπως ανακοίνωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, όταν τα πλοία φτάσουν στο λιμάνι του Ashdod, θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων.
«Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων» τόνισε νωρίτερα το ΥΠΕΞ και πρόσθεσε:
«Η πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.
Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή».
Το Ισραήλ αναχαίτισε δεκάδες πλοία – Κρατούνται ακτιβιστές
Εκατοντάδες ακτιβιστές κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις μετά την αναχαίτιση του στολίσκου. Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν στον στολίσκο με δεδηλωμένο στόχο “να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας” και να παρασχεθεί “ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία”.
Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε όλα τα πλοία του Global Sumud Flotilla (GSF), εκτός από ένα, και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι για απέλαση.
Η αναχαίτιση έγινε σε διεθνή ύδατα, με τα πρώτα πλοία να σταματούν περίπου 70 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας και άλλα σε μικρότερη απόσταση. Το Ισραήλ αστυνομεύει την περιοχή αυτή, παρά το ότι δεν έχει δικαιοδοσία εκεί.
Το Ισραήλ ανέφερε ότι το πολεμικό ναυτικό είχε δώσει εντολή στα πλοία να αλλάξουν πορεία, καθώς “πλησίαζαν σε ενεργή πολεμική ζώνη και παραβίαζαν νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό”.
Αργότερα διευκρίνισε ότι κανένα από τα πλοία δεν εισήλθε στην εν λόγω ζώνη, αν και το GSF δήλωσε ότι, σύμφωνα με δεδομένα εντοπισμού, ένα από τα πλοία του, το Mikeno, ενδέχεται να μπήκε στα χωρικά ύδατα της Γάζας, αλλά δεν υπήρξε επαφή μαζί του.
Χωρίς δικηγόρο οι απελάσεις των ακτιβιστών
Οι διαδικασίες απέλασης των κρατουμένων ακτιβιστών που επέβαιναν στην Global Sumud Flotilla (GSF) πραγματοποιήθηκαν χωρίς την παρουσία των δικηγόρων τους, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Πέμπτη το νομικό κέντρο Adalah, που συνεργάζεται με την GSF.
Νωρίτερα, η GSF είχε δηλώσει ότι περίπου 443 εθελοντές του στολίσκου κρατούνται από το Ισραήλ, αφού όλα τα πλοία της εκτός από ένα αναχαιτίστηκαν.
«Η Adalah έχει λάβει τηλεφωνικές κλήσεις από ακτιβιστές, οι οποίοι ανέφεραν ότι οι μεταναστευτικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει ακροάσεις για απέλαση και κράτησή τους, στο λιμάνι του Ασντόντ. Οι διαδικασίες αυτές ξεκίνησαν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των δικηγόρων και ενώ οι συμμετέχοντες στερούνταν πρόσβασης σε νομική εκπροσώπηση», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της, αναφέρει το CNN.
«Αυτό συνιστά σοβαρή παραβίαση της νόμιμης διαδικασίας και άρνηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ακτιβιστών. Η Adalah θα προβεί σε νομικές ενέργειες όπου είναι απαραίτητο», προσέθεσε.
