Global Sumud Flotilla: Αγωνία για τους 27 Έλληνες ακτιβιστές –Πότε θα επιστρέψουν στην Ελλάδα

Είναι καλά στην υγεία τους αναφέρει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών
Παραμένει άγνωστο το πότε ακριβώς θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στα πλοία του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla), τα οποία δέχθηκαν επίθεση από το Ισραήλ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, μόλις τα πλοία φτάσουν στο λιμάνι του Ashdod, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και απέλασης.
Ανάμεσά τους βρίσκονται ο ο Πατρινός Βασίλης Μανουδάκης και η πατρινής καταγωγής Κλεονίκη Αλεξοπούλου.
«Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους».
Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και σημειώνει πως «σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων».
Το υπουργείο Εξωτερικών προσθέτειότι η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες και τονίζει πως «τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή».
Και καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών: «Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή».
Ν. Κακλαμάνης: Από αύριο η επιστροφή στην Ελλάδα των μελών του πλοίου «Οξυγόνο»
Από αύριο θα αρχίσει η διαδικασία επιστροφής στην Ελλάδα των μελών του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» που αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις, καθ' οδόν για τη Γάζα. Μιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι οι «27» οδεύουν προς λιμάνι του Νοτίου Ισραήλ, και λόγω της θρησκευτικής εορτής των Ισραηλινών ο επαναπατρισμός τους θα καθυστερήσει.
«Επειδή, όπως ξέρετε, στο καράβι βρίσκεται η (βουλευτής της Νέας Αριστεράς) κα Πέρκα, επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και με ενημέρωσαν ότι το πλοίο οδεύει προς το λιμάνι του νότιου Ισραήλ, όπου θα φτάσει σε λίγο. Ο πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ έχει πάρει εντολή μόλις φτάσει το καράβι να πάει και να επιληφθεί τα της μεταφοράς των 27 Ελλήνων στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα γίνει σήμερα γιατί στο Ισραήλ έχουν τη θρησκευτική εορτή τους και επομένως η διαδικασία θα αρχίσει από αύριο», είπε στους δημοσιογράφους ο κ. Κακλαμάνης.
March to Gaza: Αιχμές κατά του ελληνικού ΥΠΕΞ
Από την πλευρά του το March to Gaza καταγγέλλει ότι το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επί ώρες αρνείται να δεχτεί την επιτροπή.
«Η αντιπροσωπεία του March to Gaza μαζί με τον συγκεντρωμένο κόσμο βρίσκονται έξω από το υπουργείο Εξωτερικών εδώ και δύο ώρες υπό καταρακτώδη βροχή.
Η ηγεσία του υπουργείου αρνείται και καθυστερεί μέχρι στιγμής να υποδεχτεί την Επιτροπή μας παρά την αρχική τους δέσμευση ότι θα υπάρξει συνάντηση» καταγγέλλει το March to Gaza.
«Επιδιώκουμε να συναντηθούμε με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών ώστε να εκφράσουμε τα αιτήματά μας, τα οποία είναι υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους απέναντι στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν απαχθεί από το ισραηλινό κράτος.
Επιπλέον, αιτούμαστε την ενημέρωση για την κατάστασή τους και την πλήρη ταυτοποίησή τους. Από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι δεν αναγνωρίζουμε καμία σύλληψη καθώς το περιστατικό αποτελεί μια ξεκάθαρη απαγωγή σε διεθνή χωρικά είδατα και ένα ακόμη έγκλημα πολέμου του Ισραήλ.
Λευτεριά στην Παλαιστίνη, όλα τα μάτια στους απαχθέντες» καταλήγει το March to Gaza.
