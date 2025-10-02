Global Sumud Flotilla: Αγωνία για τους 27 Έλληνες ακτιβιστές –Πότε θα επιστρέψουν στην Ελλάδα

Παραμένει άγνωστο το πότε ακριβώς θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι 27 Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στα πλοία του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla), τα οποία δέχθηκαν επίθεση από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, μόλις τα πλοία φτάσουν στο λιμάνι του Ashdod, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και απέλασης.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ο ο Πατρινός Βασίλης Μανουδάκης και η πατρινής καταγωγής Κλεονίκη Αλεξοπούλου.

«Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους».

Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και σημειώνει πως «σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων».

Το υπουργείο Εξωτερικών προσθέτειότι η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες και τονίζει πως «τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή».

Και καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών: «Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή».