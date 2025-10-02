'Εφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του ΑΠΘ Λάζαρος Τσαλίκης

Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ, Λάζαρος (Άκης) Τσαλίκης.

Είχε διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, ενώ συμμετείχε στο ORC ως εκπρόσωπος της Ελλάδας από το 2010 και ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Αγώνων (Race Management Committee) από το 1999.

Ήταν πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής συνολικά επτά παγκοσμίων και πανευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ολυμπιακών κατηγοριών και ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, που διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική.

Είχε διατελέσει για σειρά ετών αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Διεθνών Ιστιοπλοϊκών Αγώνων «Aegean Regatta», που διοργανώνει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους ναυτικούς ομίλους του ανατολικού Αιγαίου, έχοντας στόχο την ανάπτυξη του ναυταθλητικού τουρισμού.

Προερχόταν από τη μεγάλη σχολή της ολυμπιακής κλάσης 470, διετέλεσε μέλος της Εθνικής Ομάδας Ιστιοπλοΐας και συμμετείχε σε Μεσογειακούς και Βαλκανικούς αγώνες. Ήταν ενεργός αθλητής ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, συγκαταλεγόταν στους λίγους Έλληνες ωκεανοπόρους, αφού διέσχισε τον Ατλαντικό το 1992, ακολουθώντας την πορεία του Κολόμβου, στo πλαίσιο του επετειακού αγώνα Discovery Race για τα 500 χρόνια από την ανακάλυψη της Αμερικής.

Ο Λάζαρος Τσαλίκης ήταν καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιοδοντολογία στο Philipps Universitaet Marburg στη Γερμανία, όπου και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του σε συνεργασία με το State University New York at Buffallo. Από τον Νοέμβριο του 2015 έως τον Αύγουστο του 2020 διετέλεσε αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ.

Με ανάρτησή του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια, γράφοντας: «Ενεργός πολίτης, έντιμος και συνεπής οδοιπόρος στην κοινωνία του εθελοντισμού και της προσφοράς. Αφιέρωσε ολάκερη τη ζωή του στην ιστιοπλοΐα, τον αθλητισμό (πέρασαν 20 χρόνια συνεργασίας και φιλίας για να μάθω από τρίτους πως συμμετείχες στην ομάδα των Ωκεανοπόρων Θεσσαλονικιών), τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης όπου αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, ιδρυτικό μέλος του Ολυμπιακού Μουσείου και μέχρι σήμερα μέλος του ΔΣ. Τα όνειρα και τα σχέδιά του από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα είχαν ανθρώπους και θάλασσα, κατανόηση, αγάπη και ηρεμία. Είχαν Θεσσαλονίκη και τη ζεστασιά ενός ανθρώπου διακριτικού αλλά και αγωνιστή».