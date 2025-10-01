Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η 48χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι την ώρα που καθάριζε τα τζάμια

Το δυστύχημα έγινε χθες το μεσημέρι

Κατέληξε η 48χρονη που έπεσε, χθες το μεσημέρι, από το μπαλκόνι 2ου ορόφου, την ώρα που καθάριζε τα παράθυρα του σπιτιού της, στην Τριανδρία Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, από την πτώση στην πρασιά, η γυναίκα υπέστη πολλαπλά κατάγματα, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου όμως υπέκυψε στα τραύματά της.

 

#tags Θεσσαλονίκη

