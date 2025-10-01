Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η 48χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι την ώρα που καθάριζε τα τζάμια

Το δυστύχημα έγινε χθες το μεσημέρι
Κατέληξε η 48χρονη που έπεσε, χθες το μεσημέρι, από το μπαλκόνι 2ου ορόφου, την ώρα που καθάριζε τα παράθυρα του σπιτιού της, στην Τριανδρία Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, από την πτώση στην πρασιά, η γυναίκα υπέστη πολλαπλά κατάγματα, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου όμως υπέκυψε στα τραύματά της.
