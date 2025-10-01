Τουρισμός για Όλους 2025: Εξαργύρωση της άυλης ψηφιακής κάρτας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2025» συνεχίζεται για τους κληρωθέντες δικαιούχους του, δίνοντας την δυνατότητα στους Έλληνες να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα με την εξαργύρωση της άυλης ψηφιακής κάρτας του Προγράμματος, όπως ακριβώς με μια απλή χρεωστική κάρτα.



Το Υπουργείο Τουρισμού καλεί όλους τους δικαιούχους να ενεργοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31.12.2025 (χαμηλή περίοδος), αξιοποιώντας το πρόγραμμα και γνωρίζοντας όμορφους προορισμούς της Ελλάδας.



Με προϋπολογισμό άνω των 25,3 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες με ιδιαίτερη μέριμνα για συνταξιούχους, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με τρία και περισσότερα παιδιά και άτομα με αναπηρία.



Η ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής κάρτας είναι απλή και πραγματοποιείται εύκολα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, επιτρέποντας στους κληρωθέντες δικαιούχους της υψηλής περιόδου να την εξαργυρώσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ενώ από 1 Οκτωβρίου 2025 ενεργοποιούνται ξανά οι κάρτες της χαμηλής περιόδου.



Η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος λειτουργεί ως «εισιτήριο» για ταξίδια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας – από δημοφιλείς προορισμούς μέχρι ορεινά χωριά και λιγότερο γνωστές περιοχές. Η ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας είναι εύκολη, η εξαργύρωση της γρήγορη και οι δυνατότητες που προσφέρει για διαμονή και φιλοξενία προσαρμόζονται στις ανάγκες και προτιμήσεις κάθε πολίτη.



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους 2025”, πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση: https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2025 ή από το helpdesk στο 210-2150231 και την ηλεκτρονική διεύθυνση tourism4all2025@ktpae.gr.

Το πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέσω του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών.

Όλες οι λεπτομέρειες

ποσό ύψους 200€ ανά δικαιούχο κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης (1.5.2025 έως και 30.9.2025) ή 300€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας έως και 30.04.2025 και από 01.10.2025 έως και 31.12.2025),

ποσό ύψους 300€ κατά την περίοδο υψηλής τουριστική ζήτησης (1.5.2025 έως και 30.9.2025) ή 400€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας έως και 30.04.2025 και από 01.10.2025 έως και 31.12.2025) σε φυσικά πρόσωπα: άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2023, έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2023. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ. Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2023, που πληρούν τις οριζόμενες στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και πρόσκληση προϋποθέσεις.

ποσό ύψους 400€ κατά την περίοδο υψηλής τουριστική ζήτησης (1.5.2025 έως και 30.9.2025) ή 600€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας έως και 30.04.2025 και από 01.10.2025 έως και 31.12.2025) για άτομα με αναπηρία από 67% και άνω και δικαιούχους με τέκνα με αναπηρία από 67% και άνω βάσει ισχύουσας Απόφασης κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως.

Επιπλέον η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2025 προσφέρει:

ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,

άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,

ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά μέχρι και 31.12.2025, ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.