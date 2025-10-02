Καρυστιανού: «Ελπίζω η σωτηρία της χώρας να έρθει μέσα από κάτι καθαρό και καινούργιο»

Για την αποφασιστικότητα του Πάνου Ρούτσι να συνεχίσει την απεργία πείνας που κάνει με στόχο την εκταφή του παιδιού που σκοτώθηκε στα Τέμπη, μετέφερε η Μαρία Καρυστιανού.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων "Τέμπη 2023", σε συνέντευξή της στο Ναυτεμπορική TV, εξαπέλυσε επίσης επίθεση στην κυβέρνηση και στον Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ άφησε αιχμές κατά της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Αναφορικά με τον κ. Ρούτσι, η Μαρία Καρυστιανού είπε: "Έχει χάσει αρκετό βάρος απότομα, είναι με ηλεκτρολύτες και βιταμίνες που του δίνουν. Χθες και σήμερα που μιλήσαμε, όποτε τον ρωτάω, μου λέει "Μαρία είμαι καλά, είμαι δυνατός, μην στενοχωριέσαι”. Φανταστείτε, μας δίνει και κουράγιο, τέτοιος άνθρωπος είναι ο Πάνος", σημείωσε και πρόσθεσε πως "είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Έχει κινητοποιηθεί όλη η κοινωνία αλλά όχι οι άνθρωποι που πρέπει για να μας δώσουν το ΟΚ και στην τελική να μας αποδείξουν ότι κάνουμε λάθος".

Πρόσθεσε ότι, αν γίνει η εκταφή, δεν θα καθυστερήσει καθόλου η διαδικασία της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. "Λιγότερο από μήνα θέλει", τόνισε η Μαρία Καρυστιανού. Είπε επίσης ότι "εμένα που το παιδί μου ξέρω από το ηχητικό σκοτώθηκε σε δεύτερο χρόνο, ζούσε από τη σύγκρουση, μπορεί να ήταν δίπλα μου τώρα αν δεν γινόταν η έκρηξη, το ξέρετε ότι προχωρώ σε μια δίκη –και εγώ και οι υπόλοιποι που κάηκαν οι άνθρωποί τους ζωντανοί- στην οποία δεν υπάρχει κατηγορία για τη φωτιά; Είναι σαν μην έγινε ποτέ φωτιά; Εγώ τι έχω να περιμένω από αυτή τη δίκη;". "Πρέπει να υπάρχουν ένοχοι για την έκρηξη και τη φωτιά, αφού κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι", συνέχισε.

Η ίδια χαρακτήρισε εγκληματική οργάνωση την κυβέρνηση και επεσήμανε πως είναι υπεύθυνη που σκοτώθηκε το παιδί της. Την κατηγόρησε επίσης ότι της στέρησε την ευκαιρία για μία δίκαιη δίκη, επισημαίνοντας ότι "δεν χρειάζομαι κανένα κόμμα να μου το υποδείξει αυτό", ενώ κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ότι "τα βλέπει όλα και τα κοστολογεί με ψήφους".

"Η δικαιολογία ότι όλα έχουν απαντηθεί είναι μεγάλο ψέμα"

Η κ. Καρυστιανού επεσήμανε ότι "η δικαιολογία ότι όλα έχουν απαντηθεί είναι μεγάλο ψέμα". Σημείωσε ότι δεν έχει δοθεί καν άδεια για εκταφή με σκοπό την ταυτοποίηση DNA. "Ξεκινά προκαταρκτική έρευνα που είναι μια πολύμηνη διαδικασία", τόνισε, κάνοντας λόγο για μεγάλη κοροϊδία.

Σημείωσε επιπλέον ότι η σύνθεση του δικαστηρίου είναι ορισμένη από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. "Πηγαίνουμε σε μία δίκη, στην οποία το υπουργείο δεν κατηγορείται για τίποτα", τόνισε η κ. Καρυστιανού και σημείωσε ότι "κατηγορούνται ο σταθμάρχης, οι υπάλληλοι και κάποιοι διευθυντές που ακολουθούσαν εντολές. Προφανώς φταίνε, αλλά δεν φταίνε τόσο όσο οι άλλοι που έφαγαν τα λεφτά της σύμβασης 717, δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο τρένο, δίνανε την άδεια κυκλοφορίας ενώ ήταν τελείως επισφαλής η μετακίνηση με τον σιδηρόδρομο, έκαναν όλα αυτά τα αίσχη και φυσικά μετέφεραν και το υλικό που μετέφεραν, γι’ αυτό και δεν έχουμε και κανένα πραγματικό βίντεο που να μας δείχνει την πορεία του εμπορικού", σημείωσε.

"Να σταματήσουν να μας παραμυθιάζουν ότι θέλουμε να καθυστερήσουμε τη δίκη παρωδία και ότι ενδιαφέρονται δήθεν περισσότερο από εμάς για την αποκάλυψη της αλήθειας", τόνισε. Η Μαρία Καρυστιανού κατηγόρησε επίσης τον ανακριτή ότι "σκοπίμως αρχειοθετεί επί 2,5 χρόνια πορίσματα που δείχνουν την αλήθεια".