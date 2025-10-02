Γάζα: Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν το ελληνικό σκάφος «Οξυγόνο»

Καταγγελία για απαγωγές των μελών της αποστολής
Δυνάμεις του Ισραήλ αναχαίτισαν και το ελληνικό σκάφος «Οξυγόνο» – μέλος της αποστολής Global Sumud Flotilla, που προσπαθεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους.
Τα σκάφη της διεθνής αποστολής έχουν αψηφήσει τις εντολές του στρατού του Ισραήλ να σταματήσουν την πορεία τους, με αποτέλεσμα οι ισραηλινές δυνάμεις να μπλοκάρουν την πορεία πολλών σκαφών του στόλου για τη Γάζα, και να συλλάβουν αρκετούς ακτιβιστές.
«Δεν προκλήθηκαν ζημιές και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, το βράδυ της Τετάρτης (01.10.2025).
Όσον αφορά την ελληνική αποστολή, από την χώρα μας ξεκίνησαν 2 σκάφη: «Οξυγόνο» και «Παύλος Φύσσας». Η αναχαίτιση του «Οξυγόνου» έγινε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (02.10.2025) με σχετικά πλάνα να δημοσιεύονται στα social media.
«Ως March to Gaza Greece, μέλος της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla, καταγγέλλουμε με όλη μας τη δύναμη την παρεμπόδιση του στόλου μας και την επίθεση του ισραηλινού στρατού κατοχής στην ελληνική αποστολή. Στις 06.23 ώρα Ελλάδας, το πλοίο “Οξυγόνο” δέχθηκε αναχαίτιση από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας», αναφέρεται σε ανακοίνωση.
Μέσα στο «Οξυγόνο» είναι και η Πέτη Πέρκα, βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Η ίδια δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, την Τετάρτη, στο οποίο αναφέρει πως εμφανίστηκαν πολεμικά πλοία του Ισραήλ.
«Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο (σ.σ. 02.10.2025) το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα και να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που μας περιμένουν. Δυστυχώς όπως περιμέναμε σε 4 μίλια μπροστά από τα πρώτα πλοία έχουν εμφανιστεί πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Άρα περιμένουμε να έρθουν και σε εμάς», ανέφερε.
Η ανάρτηση του Ιάσωνα Αποστολόπουλου
Το βράδυ της Τετάρτης, ο γνωστός ακτιβιστής Ιάσωνας Αποστολόπουλος ανέβασε βίντεο στα social media μέσα από το σκάφος, λέγοντας πως τα σκάφη δέχονται επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις.
«Το ισραηλινό ναυτικό επιτίθεται στα σκάφη μας στα διεθνή ύδατα, 65 μίλια από την Γάζα. Ήδη κατάλαβαν τα σκάφη Alma και Sirius και απήγαγαν το πλήρωμα. Χτυπάνε κάποια άλλα σκάφη με κανόνια νερού και ακούμε απειλές στον ασύρματο. Μόλις πέρασαν ξυστά από δίπλα μας, κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σηκώνουν απόνερα για να μας απωθήσουν. Μέχρι να μας σταματήσουν όλους, τα υπόλοιπα σκάφη συνεχίζουμε την πορεία μας προς την Γάζα! Η αλληλεγγύη και η αντίσταση δεν τρομοκρατούνται!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε εδώ πλάνα από το ταξίδι της ελληνικής αποστολής:
Αναχαιτίστηκαν τουλάχιστον 13 πλοία της μεγάλης αποστολής
Οι διοργανωτές της αποστολής Global Sumud Flotilla, κατήγγειλαν ότι έχει χαθεί κάθε επικοινωνία με πολλά σκάφη, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό όλων των επιβαινόντων. Πρόκειται για «παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις», κατήγγειλε η GSF που κάλεσε «κυβερνήσεις, ηγέτες κρατών και διεθνείς θεσμούς να απαιτήσουν την ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των επιβαινόντων».
Ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή, μεταξύ αυτών και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, αφηγήθηκαν ότι «περικυκλώθηκαν από ισραηλινά πολεμικά πλοία» καθώς πλησίαζαν στη Λωρίδα της Γάζας, σε θαλάσσια περιοχή όπου το Ισραήλ είχε αναχαιτίσει άλλα σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια το καλοκαίρι.
«Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς», συμπλήρωσε του ισραηλινό ΥΠΕΞ το οποίο δημοσίευσε και ένα σύντομο βίντεο που έδειχνε την σουηδέζα ακτιβίστρια να μαζεύει τα προσωπικά της αντικείμενα περιστοιχισμένη από ένοπλους άνδρες.
Η στιγμή της σύλληψης της Γκρέτα Τούνμπεργκ:
Δείτε live εικόνα του στολίσκου που πλησιάζει στη Γάζα:
Η αναχαίτιση του στολίσκου από ισραηλινές δυνάμεις είναι «έγκλημα πειρατείας και θαλάσσιας τρομοκρατίας εναντίον αμάχων», κατήγγειλε η Χαμάς, μετά την έναρξη της επιχείρησης του Ισραήλ εναντίον της αποστολής.
Το Reuters μεταδίδει πως σταμάτησαν τουλάχιστον 13 πλοία της αποστολής.
Η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της Global Sumud Flotilla, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής. Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.
Η αποστολή είχε ξεκινήσει από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.
Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση με δεδηλωμένο στόχο «να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας» και να παρασχεθεί «ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία».
Οι διοργανωτές είχαν ξεκαθαρίσει ότι θα συνέχιζαν το ταξίδι τους προς τη Γάζα, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ, το οποίο κατήγγειλαν για τακτικές εκφοβισμού».
Η Ιταλία και η Ισπανία είχαν στείλει πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν τον στολίσκο μετά από «επιθέσεις με drones» τη νύχτα της 23ης προς 24η Σεπτεμβρίου, τις οποίες κατήγγειλαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόμοιες με δύο επιθέσεις που η GSF αποδίδει στο Ισραήλ όταν τα σκάφη της αποστολής ήταν αγκυροβολημένα ανοικτά της Τύνιδας στις 9 Σεπτεμβρίου.
Ωστόσο, τα πολεμικά πλοία δεν ακολούθησαν την αποστολή της GSF στη «ζώνη αποκλεισμού» που έχει ορίσει το Ισραήλ, ενώ Ρώμη και Μαδρίτη κάλεσαν τη νηοπομπή να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας.
Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής του Global Sumud Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις.
Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ για «τρομοκρατική ενέργεια».
Στη Γαλλία, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν «την ασφάλεια των συμμετεχόντων» στην αποστολή.
Στην Ιταλία, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ρώμης και της Νάπολης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αναχαίτιση, επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα των συνδικάτων για γενική απεργία αύριο Παρασκευή.
«Το σκάφος Florida εμβολίστηκε σκόπιμα… Τα σκάφη Yulara, Meteque και άλλα, έγιναν στόχοι κανονικών νερού», αναφέρει ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.
Υπογραμμίζει πάντως ότι όλοι οι επιβαίνοντες στα σκάφη είναι καλά στην υγεία τους.
