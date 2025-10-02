Γάζα: Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν το ελληνικό σκάφος «Οξυγόνο»

Καταγγελία για απαγωγές των μελών της αποστολής

Δυνάμεις του Ισραήλ αναχαίτισαν και το ελληνικό σκάφος «Οξυγόνο» – μέλος της αποστολής Global Sumud Flotilla, που προσπαθεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους. Τα σκάφη της διεθνής αποστολής έχουν αψηφήσει τις εντολές του στρατού του Ισραήλ να σταματήσουν την πορεία τους, με αποτέλεσμα οι ισραηλινές δυνάμεις να μπλοκάρουν την πορεία πολλών σκαφών του στόλου για τη Γάζα, και να συλλάβουν αρκετούς ακτιβιστές. «Δεν προκλήθηκαν ζημιές και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, το βράδυ της Τετάρτης (01.10.2025). Όσον αφορά την ελληνική αποστολή, από την χώρα μας ξεκίνησαν 2 σκάφη: «Οξυγόνο» και «Παύλος Φύσσας». Η αναχαίτιση του «Οξυγόνου» έγινε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (02.10.2025) με σχετικά πλάνα να δημοσιεύονται στα social media.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Israeli soldiers have just boarded one of the remaining ships of the Global Sumud Flotilla, the Oxygono, in international waters—violating maritime law. <br><br>So far, 16 ships have been confirmed intercepted, and communication has been reported lost with several boats. <a href="https://t.co/Oh45ivC7RD">pic.twitter.com/Oh45ivC7RD</a></p>— BreakThrough News (@BTnewsroom) <a href="https://twitter.com/BTnewsroom/status/1973598908271198558?ref_src=twsrc%5Etfw">October 2, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Ως March to Gaza Greece, μέλος της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla, καταγγέλλουμε με όλη μας τη δύναμη την παρεμπόδιση του στόλου μας και την επίθεση του ισραηλινού στρατού κατοχής στην ελληνική αποστολή. Στις 06.23 ώρα Ελλάδας, το πλοίο “Οξυγόνο” δέχθηκε αναχαίτιση από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0ivsoebMRa8FZUcY4tfdrdehJFmWy1V5jZ69hprtSQ7uAxYMnP8HgByuJtrNYNa8xl%26id%3D61576333366153&show_text=true&width=500" width="500" height="717" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Μέσα στο «Οξυγόνο» είναι και η Πέτη Πέρκα, βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Η ίδια δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, την Τετάρτη, στο οποίο αναφέρει πως εμφανίστηκαν πολεμικά πλοία του Ισραήλ. «Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο (σ.σ. 02.10.2025) το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα και να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που μας περιμένουν. Δυστυχώς όπως περιμέναμε σε 4 μίλια μπροστά από τα πρώτα πλοία έχουν εμφανιστεί πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Άρα περιμένουμε να έρθουν και σε εμάς», ανέφερε.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DPRq-RujFIH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/DPRq-RujFIH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DPRq-RujFIH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Peti Perka (@petiperka)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

Η ανάρτηση του Ιάσωνα Αποστολόπουλου

Το βράδυ της Τετάρτης, ο γνωστός ακτιβιστής Ιάσωνας Αποστολόπουλος ανέβασε βίντεο στα social media μέσα από το σκάφος, λέγοντας πως τα σκάφη δέχονται επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις. «Το ισραηλινό ναυτικό επιτίθεται στα σκάφη μας στα διεθνή ύδατα, 65 μίλια από την Γάζα. Ήδη κατάλαβαν τα σκάφη Alma και Sirius και απήγαγαν το πλήρωμα. Χτυπάνε κάποια άλλα σκάφη με κανόνια νερού και ακούμε απειλές στον ασύρματο. Μόλις πέρασαν ξυστά από δίπλα μας, κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σηκώνουν απόνερα για να μας απωθήσουν. Μέχρι να μας σταματήσουν όλους, τα υπόλοιπα σκάφη συνεχίζουμε την πορεία μας προς την Γάζα! Η αλληλεγγύη και η αντίσταση δεν τρομοκρατούνται!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fiasonas.apos%2Fvideos%2F1369944024841143%2F&show_text=0&width=267" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Δείτε εδώ πλάνα από το ταξίδι της ελληνικής αποστολής:

Αναχαιτίστηκαν τουλάχιστον 13 πλοία της μεγάλης αποστολής

Οι διοργανωτές της αποστολής Global Sumud Flotilla, κατήγγειλαν ότι έχει χαθεί κάθε επικοινωνία με πολλά σκάφη, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό όλων των επιβαινόντων. Πρόκειται για «παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις», κατήγγειλε η GSF που κάλεσε «κυβερνήσεις, ηγέτες κρατών και διεθνείς θεσμούς να απαιτήσουν την ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των επιβαινόντων». Ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή, μεταξύ αυτών και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, αφηγήθηκαν ότι «περικυκλώθηκαν από ισραηλινά πολεμικά πλοία» καθώς πλησίαζαν στη Λωρίδα της Γάζας, σε θαλάσσια περιοχή όπου το Ισραήλ είχε αναχαιτίσει άλλα σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια το καλοκαίρι. «Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς», συμπλήρωσε του ισραηλινό ΥΠΕΞ το οποίο δημοσίευσε και ένα σύντομο βίντεο που έδειχνε την σουηδέζα ακτιβίστρια να μαζεύει τα προσωπικά της αντικείμενα περιστοιχισμένη από ένοπλους άνδρες. Η στιγμή της σύλληψης της Γκρέτα Τούνμπεργκ:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port. <br>Greta and her friends are safe and healthy. <a href="https://t.co/PA1ezier9s">pic.twitter.com/PA1ezier9s</a></p>— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) <a href="https://twitter.com/IsraelMFA/status/1973479557622899030?ref_src=twsrc%5Etfw">October 1, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Δείτε live εικόνα του στολίσκου που πλησιάζει στη Γάζα: