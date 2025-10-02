Η ΕΛΑΣ «χτυπά» τις απάτες με χιούμορ – Πρωταγωνίστρια η απολαυστική κυρία Χρυσούλα

Ο απατεώνας προσπαθεί να μάθει τα στοιχεία της και εκείνη του μιλά περί ανέμων και υδάτων μέχρι που τον αναγκάζει να εγκαταλείψει το σχέδιό του
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, η ΕΛΑΣ ανέβασε στα social media ένα χιουμοριστικό αλλά με βαθύ νόημα βίντεο ώστε να ενημερώσει τους πολίτες μεγαλύτερες ηλικίας πώς δεν θα πέφτουν θύματα απάτης.
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι πέφτουν θύματα αδίστακτων απατεώνων που με δικαιολογίες όπως βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, αναγκάζουν τους πολίτες να μοιραστούν τηλεφωνικά τα στοιχεία τους. Πολύ γρήγορα συνειδητοποιούν πως απλά ήταν καλοστημένη απάτη. Στο βίντεο που ανέβασε η ΕΛΑΣ πρωταγωνιστεί η «κυρία Χρυσούλα».
Σε αυτό βλέπουμε έναν απατεώνα να λέει στην κυρία Χρυσούλα να της πει που μένει ώστε συνεργείο να πάει και να της φτιάξει το πρόβλημα που έχει με το ρεύμα στο σπίτι της.
Η κυρία Χρυσούλα όμως που ξέρει να προφυλάσσει τον εαυτό της, ξεκινά και «πουλά τρέλα» με αποτέλεσμα να εξοργίσει τον απατεώνα.
Στην ερώτηση που μένει, η ηλικιωμένη απαντά «μένω στο σπίτι μου, δίπλα στης Λενιώς» ενώ στη δήλωση «πρέπει να μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία», εκείνη απαντά «μοιχεία; εγώ ποτέ».
«Οι απατεώνες βρίσκουν κάθε τρόπο για να μπερδέψουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Ενημερώστε τους δικούς σας ανθρώπους για τις τηλεφωνικές απάτες. Προστατέψτε τους με απλά λόγια και αγάπη. Στην Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων θυμόμαστε: Η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση» αναφέρεται στο μήνυμα της ΕΛΑΣ.
