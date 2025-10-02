Η ΕΛΑΣ «χτυπά» τις απάτες με χιούμορ – Πρωταγωνίστρια η απολαυστική κυρία Χρυσούλα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, η ΕΛΑΣ ανέβασε στα social media ένα χιουμοριστικό αλλά με βαθύ νόημα βίντεο ώστε να ενημερώσει τους πολίτες μεγαλύτερες ηλικίας πώς δεν θα πέφτουν θύματα απάτης.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι πέφτουν θύματα αδίστακτων απατεώνων που με δικαιολογίες όπως βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, αναγκάζουν τους πολίτες να μοιραστούν τηλεφωνικά τα στοιχεία τους. Πολύ γρήγορα συνειδητοποιούν πως απλά ήταν καλοστημένη απάτη. Στο βίντεο που ανέβασε η ΕΛΑΣ πρωταγωνιστεί η «κυρία Χρυσούλα».

Σε αυτό βλέπουμε έναν απατεώνα να λέει στην κυρία Χρυσούλα να της πει που μένει ώστε συνεργείο να πάει και να της φτιάξει το πρόβλημα που έχει με το ρεύμα στο σπίτι της.

Η κυρία Χρυσούλα όμως που ξέρει να προφυλάσσει τον εαυτό της, ξεκινά και «πουλά τρέλα» με αποτέλεσμα να εξοργίσει τον απατεώνα.