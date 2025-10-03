Πάρος: Νεκρός 40χρονος Αφγανός - Τον εντόπισε ο εργοδότης του μαχαιρωμένο στο κρεβάτι του

Ένας άνδρας, αφγανικής καταγωγής, περίπου 40 ετών, βρέθηκε νεκρός από μαχαιριές στο σπίτι του στη Νάουσα της Πάρου.

Τον νεκρό άνδρα εντόπισε ο εργοδότης του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άντρας ήταν ηλεκτρολόγος και έμενε μόνος του στο σπίτι. Το πρωί θα πήγαινε για δουλειά, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ και έτσι ο εργοδότης του τον αναζήτησε στο σπίτι του, όπου τον βρήκε νεκρό πάνω στο κρεβάτι του.

Επί τόπου μεταβαίνει κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών προκειμένου να διαλευκάνει τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 40χρονος έχασε τη ζωή του.