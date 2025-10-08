Χανιά: Σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα μετά από πτώση σε κλιμακοστάσιο- Νοσηλεύεται στην εντατική

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει μια 49χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων, μετά από σοβαρό ατύχημα σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (07.10.2025) όταν η 49χρονη γυναίκα την ώρα που βρισκόταν στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο των Χανίων – άγνωστο πώς – έχασε την ισορροπία της και έπεσε με αποτέλεσμα να καταλήξει στο κλιμακοστάσιο, σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.

Ένοικος της πολυκατοικίας αντιλήφθηκε το γεγονός και ειδοποίησε τις αρχές. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και την μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τα σοβαρά τραύματά της και την εισήγαγαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η αστυνομία, η οποία ερευνά την υπόθεση για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της πτώσης.