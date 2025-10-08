Πάτρα: Κλειστό και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου το ΚΕΠ Ρίου λόγω ανακαίνισης

Το ΚΕΠ Ρίου θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για μία ακόμη ημέρα, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνισης στον χώρο.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται, ότι το ΚΕΠ του Ρίου, θα παραμείνει κλειστό και αύριο, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, λόγω παράτασης των εργασιών ανακαίνισης.

Για θεώρηση γνήσιου υπογραφής, σήμερα και αύριο, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των ΚΕΠ Πάτρας, Βραχνεΐκων και στο ΚΕΠ Παραλίας, καθώς στα Δημοτικά Διαμερίσματα.