Επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών Χρίστου Δήμα στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Πύργος

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί την περιοχή για να επιθεωρήσει το έργο του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Η επίσκεψη γίνεται ενάμιση μήνα πριν την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου, σε μια περίοδο που οι οδηγοί αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις μέσω της παλαιάς εθνικής οδού.