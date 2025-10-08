Back to Top
Επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών Χρίστου Δήμα στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Πύργος

Στο τμήμα Μιντιλόγλι - Αλισσός

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί την περιοχή για να επιθεωρήσει το έργο του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Η επίσκεψη γίνεται ενάμιση μήνα πριν την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου, σε μια περίοδο που οι οδηγοί αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις μέσω της παλαιάς εθνικής οδού.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Χρίστος Δήμας Πατρών-Πύργου

