Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας με ναρκωτικά φαρμακευτικά δισκία

Το απόγευμα της Τρίτης (7/10), αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα στο Αγρίνιο, ύστερα από έλεγχο που αποκάλυψε παράνομη κατοχή ναρκωτικών φαρμακευτικών δισκίων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγεμα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν πέντε ναρκωτικά φαρμακευτικά δισκία.