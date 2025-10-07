Back to Top
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας έρχεται στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου

Στο εργοτάξιο στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός

Αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, θα επισκεφθούν το εργοτάξιο του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός.

Μετά την αυτοψία, στις 10:00 π.μ., θα γίνουν δηλώσεις στον χώρο του εργοταξίου.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Χρίστος Δήμας ΝΕΟ Πατρών Πύργου

