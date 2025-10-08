Πάτρα: Φωτιά σε ΙΧ στο παλιό λιμάνι- Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Πανικός επικράτησε πριν από λίγη ώρα στο παλιό λιμάνι της Πάτρας, όταν ξέσπασε φωτιά σε σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ΙΧ βρισκόταν εντός του λιμενικού χώρου όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο του κινητήρα. Μέσα σε λίγα λεπτά το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Περαστικοί και αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν αμέσως την Πυροσβεστική, που έσπευσε στο σημείο και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά πριν επεκταθεί.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.