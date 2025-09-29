Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη για το τροχαίο στην Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε σε δίκη στο Αυτόφωρο

Κατηγορία για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων) απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος συνελήφθη χθες, αφού ομολόγησε ότι είναι ο υπαίτιος για υλικές ζημιές που προκάλεσε με το όχημα του σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη.

Ο ηθοποιός παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και εν συνεχεία σε τοιχίο και γκαραζόπορτα οικίας.

Συνελήφθη με τον νέο ΚΟΚ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, αν και παρουσιάστηκε αυτοβούλως χθες (28.9.2025) στις 19:40 στα γραφεία της Τροχαίας Κηφισιάς, παραδέχθηκε ότι ήταν αυτός που τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου «πήρε σβάρνα» με το θηριώδες αγροτικό Ford Raptor, τρία οχήματα και μια γκαραζόπορτα στην περιοχή της Φιλοθέης και ζήτησε να κάνει θετική δήλωση για να αποχωρήσει.

Δεν κατάφερε όμως να επιστρέψει σπίτι του και συνελήφθη, καθώς ο νόμος πλέον προβλέπει την κράτηση του υπαιτίου και την μεταγωγή του στο Αυτόφωρο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης κρατήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής στην Κηφισιά και από εκεί μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων.