Καιρός: Έρχεται διπλή διαταραχή με βροχές και καταιγίδες

Δύο κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσουν τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και στη συνέχεια και στην Αττική, όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του ο Θοδωρής Κολυδάς. Ο μετεωρολόγος του Star και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ σε ανάρτησή του κάνει λόγο για δύο βασικές διαταραχές που θα επηρεάσουν τη χώρα. «Η πρώτη Πέμπτη προς Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τα κεντρικά και Βόρεια (όχι όμως σε όλες τις περιοχές) και η άλλη διαταραχή Κυριακή προς Δευτέρα, που θα προκαλέσει και στην Αθήνα κάποιες καλές βροχές. Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν σημαντικά και διατηρούνται σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά, ενώ οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι την Παρασκευή στο Ιόνιο».

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την μέση θερμοκρασία Νοεμβρίου 2025

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Νοέμβριος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου. Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 1), σύμφωνα με το 78,5% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Νοεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 26%, 30% και 22.5% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 16% και 5,5% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.99°C. Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης της Εικόνας 2 απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Οκτωβρίου με βάση την μέση τιμή των 400 σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στην ανατολική και κυρίως βορειοανατολική Ευρώπη όπου ξεπερνούν τον +1°C. Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

Εικόνα 1. Κατανομή πιθανοτήτων για την μέση θερμοκρασία Νοεμβρίου 2025 στην ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με τις 400 μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν αρχές Οκτωβρίου. Η μέση τιμή των 400 διαθέσιμων προγνώσεων απεικονίζεται στο άνω αριστερά άκρο του γραφήματος

Εικόνα 2. Χάρτης απόκλισης της μέσης θερμοκρασίας Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με την μέση τιμή των 400 μακροπρόθεσμων προγνώσεων που εκδόθηκαν αρχές Οκτωβρίου.