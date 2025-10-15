Γάζα: Το Ισραήλ ανοίγει τη διέλευση στη Ράφα για ανθρωπιστική βοήθεια

Η κυβέρνηση του Ισραήλ θα προχωρήσει στο άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, για να επιτραπεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο, μετά την επιστροφή των λειψάνων τεσσάρων ισραηλινών ομήρων.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε ακόμη να ακυρώσει τιμωρητικά μέτρα που συμπεριλάμβαναν τη μείωση κατά το ήμισυ των φορτηγών με βοήθεια που εισέρχονται στην περιοχή, μετέδωσε το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan.

Η Χαμάς παρέδωσε λείψανα ομήρων

Την Τρίτη (14/10) κλιμάκιο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε από τη Χαμάς τέσσερα φέρετρα με λείψανα ομήρων, τα οποία ακολούθως παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό.

Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης.

Οι ισραηλινές Αρχές ανακοίνωσαν πως ταυτοποίησαν τις πρώτες σορούς ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς τη Δευτέρα, διευκρινίζοντας πως ανήκουν σε τρεις Ισραηλινούς και έναν υπήκοο Νεπάλ, που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.