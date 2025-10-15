Σε οριακό σημείο η Πατραϊκή Χαρτοποιία ELITE

Η Πατραϊκή Χαρτοποιία Elite, μία από τις τελευταίες εναπομείνασες χαρτοβιομηχανίες της χώρας, βρίσκεται ξανά ένα βήμα πριν την οριστική διακοπή λειτουργίας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται ύστατες προσπάθειες εξεύρεσης επενδυτή, όμως αν αυτές δεν ευοδωθούν, η κήρυξη πτώχευσης θεωρείται πλέον πολύ πιθανή.

Η είδηση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους περίπου 50 εργαζομένους, που βλέπουν το εργασιακό τους μέλλον να κρέμεται από μία λεπτή κλωστή, ενώ πολλοί από αυτούς εργάζονται στην εταιρεία εδώ και δεκαετίες.

Η Πατραϊκή Χαρτοποιία, με έδρα τις Ιτιές Πατρών, ιδρύθηκε το 1972 από τον Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλο και από το 1979 παρήγαγε δικό της χαρτί, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των αναγκών της ελληνικής αγοράς. Τα προϊόντα της –χαρτί υγείας, κουζίνας, χαρτοπετσέτες και τραπεζομάντιλα μιας χρήσης– κυκλοφορούν με το γνωστό εμπορικό σήμα “ELITE”, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στην Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η εταιρεία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, κυρίως λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού από φθηνές εισαγωγές και της μείωσης της ζήτησης κατά την πανδημία. Το 2021 η παραγωγή χαρτόμαζας σταμάτησε, με αποτέλεσμα 21 απολύσεις. Παρότι το 2022 σημειώθηκε μια προσωρινή ανάκαμψη με επανεκκίνηση της παραγωγής και επαναπρόσληψη του προσωπικού, οι δυσκολίες επανήλθαν.

Από το καλοκαίρι του 2024 η παραγωγή έχει εκ νέου διακοπεί. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να προσέρχονται καθημερινά στο εργοστάσιο, χωρίς όμως ενεργό αντικείμενο εργασίας, ενώ παραμένουν απλήρωτοι για μήνες. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων, με το ακίνητο που στεγάζει κατάστημα «Σκλαβενίτης» να έχει πουληθεί έναντι 11,24 εκατ. ευρώ.

Η ELITE αποτελεί μία από τις τέσσερις χαρτοβιομηχανίες που συνεχίζουν να λειτουργούν στην Ελλάδα. Το ενδεχόμενο κλείσιμό της δεν σημαίνει μόνο απώλεια δεκάδων θέσεων εργασίας, αλλά και το τέλος μιας ιστορικής βιομηχανικής παρουσίας για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για την τύχη της εταιρείας και των ανθρώπων της – μιας επιχείρησης που επί μισό αιώνα αποτέλεσε σύμβολο της τοπικής βιομηχανικής παράδοσης.

*πληροφορίες εφημερίδα Πελοπόννησος