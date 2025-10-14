Τέμπη: Στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη

Στις 23 Μαρτίου 2026 ξεκινάει η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η ημερομηνία της δίκης για την διαλεύκανση της τραγωδίας στα Τέμπη, ορίστηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

36 µη πολιτικά πρόσωπα θα καθίσουν στο εδώλιο κατηγορούµενα για πράξεις και παραλείψεις που διώκονται σε βαθµό πληµµελήµατος και κακουργήµατος και συνδέονται αιτιωδώς µε τη σιδηροδροµική τραγωδία στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Από τους 36 κατηγορούμενους, οι 33 κατηγορούνται για κακούργημα