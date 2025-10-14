Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τέμπη: Στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη

Τέμπη: Στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη

Η ημερομηνία ορίστηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας

Στις 23 Μαρτίου 2026 ξεκινάει η δίκη  για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η ημερομηνία της δίκης για την διαλεύκανση της τραγωδίας στα Τέμπη, ορίστηκε από τον  Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

36 µη πολιτικά πρόσωπα θα καθίσουν στο εδώλιο κατηγορούµενα για πράξεις και παραλείψεις που διώκονται σε βαθµό πληµµελήµατος και κακουργήµατος και συνδέονται αιτιωδώς µε τη σιδηροδροµική τραγωδία στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Από τους 36 κατηγορούμενους, οι 33 κατηγορούνται για κακούργημα 

Ειδήσεις Τώρα

Έρχεται διήμερο με βροχές και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο η δυτική Ελλάδα

Πάτρα: Στους δρόμους σήμερα ΑΔΕΔΥ και εργατικά σωματεία για το εργασιακό νομοσχέδιο- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Τελικά απαγορεύεται το κάπνισμα; Μπαρ, μπουζούκια και καφέ με πατέντες για καπνιστές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Δίκη Τέμπη Λάρισα

Ειδήσεις