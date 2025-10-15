Φοινικούντα- Νέο βίντεο ντοκουμέντο: Αλληλοκατηγορούνται οι δυο συλληφθέντες- Εμπλοκή και άλλων προσώπων βλέπει η ΕΛ.ΑΣ.

Οι αντικρουόμενες καταθέσεις των δύο 22χρονων που συνελήφθησαν για το έγκλημα στη Φοινικούντα, τα κρίσιμα στοιχεία από τις άρσεις των τηλεφωνικών απορρήτων, η ανάλυση των εικόνων από κάμερες ασφαλείας και μια σειρά νέων μαρτυριών διατηρούν την υπόθεση στο επίκεντρο, με τις εξελίξεις να τρέχουν.

Οι δύο συλληφθέντες αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία των δύο θυμάτων, επιρρίπτοντας ο ένας στον άλλο την ευθύνη. Και οι δύο ισχυρίζονται ότι βρίσκονταν μαζί στο κάμπινγκ, χωρίς όμως κανείς να ομολογεί ότι πυροβόλησε.

Ο φερόμενος συνεργός φέρεται να δήλωσε: «Ο φίλος μου ήταν αυτός που μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε. Μου είπε ότι το έκανε γιατί δέχτηκε επίθεση και προσπάθησε να αμυνθεί». Από την πλευρά του, ο φερόμενος εκτελεστής υποδεικνύει τον φίλο του ως δράστη: «Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Πήγα για τα λεφτά. Ο άλλος μπήκε μέσα και άρχισε να πυροβολεί. Εγώ δεν ήμουν μπροστά στη σκηνή του εγκλήματος».

Μετά το έγκλημα, οι δύο επέστρεψαν στην Καλλιθέα, όπου γείτονες αναφέρουν πως τους είδαν μαζί τις επόμενες μέρες. Ο φερόμενος εκτελεστής επέστρεψε με λευκό σκούτερ, ενώ ο συνομήλικος φίλος ισχυρίζεται ότι κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα, μια εκδοχή που δεν πείθει τις αρχές: «Κολύμπησα κατά μήκος της γραμμής από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα. Από εκεί πήρα το ΚΤΕΛ με το οποίο έφτασα στην Αθήνα», είπε ο φερόμενος συνεργός.