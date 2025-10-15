Σε σοκ η 43χρονη- θύμα ξυλοδαρμού από επιχειρηματία: Αν δεν σταματούσαν οι περαστικοί, θα με σκότωνε

Σε σοκ παραμένει η 43χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο της αισθητικής ιατρικής στη Δάφνη το πρωί της Τρίτης (14/10).

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη χθες το μεσημέρι, με τον εισαγγελέα να του ασκεί ποινική δίωξη για τέσσερα πλημμελήματα.

Έξω από τα δικαστήρια βρέθηκε σήμερα το πρωί και το φερόμενο θύμα, με τη γυναίκα να μιλά στον AΝΤ1 και να περιγράφει όσα συνέβησαν.

«Ένας παρανοϊκός με καταδίωξε, με έβριζε και με χτύπησε»

«Ήθελα να πάω στο σπίτι μου, στο παιδάκι μου, και βρέθηκε ένας παρανοϊκός, ο οποίος με καταδίωξε με το αμάξι του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Κατέβηκε κάτω από το αμάξι του, ήρθε προς το μέρος μου απειλητικά, χτύπαγε το τζάμι του αυτοκινήτου, την πόρτα μου, έβριζε, έκανε χειρονομίες» είπε η 43χρονη.

Και συνέχισε: «Σταμάτησε ένα παλικάρι και τον σταμάτησε. Του είπε: "Τι κάνεις εκεί;". Και του απάντησε: "Να μη σε ενδιαφέρει" και συνέχισε να με χτυπάει. Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη, πολύ κουρασμένη».

Ερωτηθείσα ποιος ήταν ο λόγος που την καταδίωκε ο επιχειρηματίας, η 43χρονη απάντησε: «Γιατί πήγαινα με 50-60 χιλιόμετρα. Και επειδή εγώ ήμουν νόμιμη. Και γιατί είμαι γυναίκα και είμαι τόσο αδύναμη που δεν μπορώ να κάνω κάτι».

«Αν δεν ήταν οι περαστικοί, θα με σκότωνε»

Συνεχίζοντας, είπε: «Ερχόταν με μανία κατά πάνω μου. Αν δεν ήταν οι περαστικοί, θα με σκότωνε, δεν θα με άφηνε. Δεν θα έφευγα από τα χέρια του».

Σε ερώτηση για το πώς ένιωσε όταν τον είδε στα δικαστήρια, απάντησε: «Φοβήθηκα πάρα πολύ. Κρατιόμουν να μην πέσω κάτω. Ισχυρίστηκε ότι όλα είναι στη φαντασία μου. Ναι, και το κολάρο στη φαντασία μου είναι, και τα μαλλιά που μου τράβηξε και μου έκοψε, της φαντασίας μου είναι, γιατί δεν είχα τι να κάνω χθες το βράδυ και είπα να βάλω έναν άνθρωπο στη φυλακή».

«Ήμουν τόσο πολύ σοκαρισμένη. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η κόρη μου, τι θα κάνει, πώς θα συνεχίσει τη ζωή της αν δεν υπήρχα εγώ. Θα δικαιωθώ γιατί είναι αλήθεια, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου, όπως ισχυρίστηκε. Είναι αλήθεια και η αλήθεια πρέπει να βγαίνει», είπε η 43χρονη.

Αφέθηκε ελεύθερος -Στις 29 Οκτωβρίου η δίκη

Εν τω μεταξύ, ελεύθερος αφέθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ο επιχειρηματίας.

Η δίκη του αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου, μετά από αίτημα και των δύο πλευρών, ενώ δεν έχει συνταχθεί ακόμα η σχετική ιατροδικαστική έκθεση.

Σε βάρος του ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη για τέσσερα πλημμελήματα, που αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή.