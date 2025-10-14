Ποινική δίωξη σε βάρος πλαστικού χειρουργού που επιτέθηκε σε 43χρονη οδηγό

Για τέσσερα πλημμελήματα διώκεται πλαστικός χειρουργός, που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε 43χρονη οδηγό, επειδή αυτή οδηγούσε αργά.

Όπως αναφέρει το news247.gr συγκεκριμένα του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Το χρονικό της επίθεσης του πλαστικού χειρουργού στην 43χρονη

Στο Αστυνομικό Τμήμα Δάφνης κατέληξε χθες μισή ώρα μετά τις 11 το βράδυ, ο 38χρονος πλαστικός χειρουργός, μετά τον ξυλοδαρμό της 43χρονης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε επί της οδού Ίμβρου στην Δάφνη, όπου κλήθηκε η Αστυνομία για επεισόδιο εν οδώ, όπου συνελήφθη ο δράστης και μαζί με το θύμα οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Το θύμα υπέβαλε μήνυση σε βάρος του για απλή σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, ο δράστης που της κόρναρε συνεχώς γιατί πήγαινε αργά, την προσπέρασε, σταμάτησε απότομα μπροστά της, βγήκε έξω, την έβρισε, της τράβηξε τα μαλλιά και την χτύπησε.