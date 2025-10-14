Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
«Κλείνει» από σήμερα η Διώρυγα της Κορίνθου λόγω εργασιών αποκατάστασης

«Κλείνει» από σήμερα η Διώρυγα της Κορίν...

Λόγω προγραμματισμένων εργασιών αποκατάστασης των πρανών

Τη διακοπή της ναυσιπλοΐας στη Διώρυγα της Κορίνθου από σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και μέχρι νεοτέρας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αποκατάστασης των πρανών, ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Κορίνθου

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα επιτρέπεται η διέλευση πλοίων, ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την ημερομηνία επανέναρξης της ναυσιπλοΐας.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διώρυγα Κορίνθου

