«Κλείνει» από σήμερα η Διώρυγα της Κορίνθου λόγω εργασιών αποκατάστασης

Τη διακοπή της ναυσιπλοΐας στη Διώρυγα της Κορίνθου από σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και μέχρι νεοτέρας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αποκατάστασης των πρανών, ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Κορίνθου

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα επιτρέπεται η διέλευση πλοίων, ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την ημερομηνία επανέναρξης της ναυσιπλοΐας.