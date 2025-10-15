Γάζα: Η Χαμάς επέστρεψε και εξοντώνει τους αντιπάλους της -Φόβοι για εμφύλια σύγκρουση

Η εκεχειρία στη Γάζα «πάγωσε» τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αλλά στη θέση του φαίνεται ότι έχει ξεσπάσει μια εμφύλια διαμάχη για την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ τόσο της Wall Street Journal όσο και των ισραηλινών ΜΜΕ Jerusalem Post και Times of Israel, στα ερείπια της Γάζας διεξάγεται αυτήν τη στιγμή ένας εσωτερικός πόλεμος ανάμεσα στη Χαμάς και σε άλλες ένοπλες παλαιστινιακές φατρίες που επιχειρούν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της.

Ενώ τα ισραηλινά στρατεύματα αποχωρούσαν την περασμένη εβδομάδα, για να διευκολύνουν τη συμφωνία που οδήγησε στην απελευθέρωση των τελευταίων ζωντανών ομήρων, οι δυνάμεις ασφαλείας της Χαμάς κινούνταν πίσω τους, επιδεικνύοντας επιβλητικά την παρουσία τους στους δρόμους. Το βίντεο που φέρεται να δείχνει την εν ψυχρώ δημόσια εκτέλεση μελών μιας αντίπαλης φατρίας από ενόπλους της Χαμάς είναι ενδεικτικό της διαμάχης που φέρεται να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο στόχαστρο της Χαμάς αντίπαλες φατρίες

Οι πληροφορίες που διαρρέουν δείχνουν ότι η Χαμάς έχει ξεκινήσει ένα κύμα καταστολής εναντίον ισχυρών φατριών που αμφισβητούν την εξουσία της ήδη από την περίοδο του πολέμου με το Ισραήλ. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η ισχυρή φατρία Ντογκμούς (Doghmosh), γνωστή για την επιρροή της στην πόλη της Γάζας, καθώς και η φατρία αλ-Ματζάιντα (al-Majayda) στη Χαν Γιούνις. Ενώ στο στόχαστρο φέρεται να έχουν μπει και άλλες ομάδες, όπως η Αμπού Σαμπάμπ και η φατρία του Χοσάμ αλ-Άσταλ που φέρονται να συνδέονται με το Ισραήλ. Στη συνοικία Σατζάγια, η οικογένεια Χέλις (Hellis) έχει αρχίσει να οργανώνει αντίσταση μέσα σε περιοχές που εξακολουθούν να παραμένουν υπό ισραηλινό έλεγχο, γράφει χαρακτηριστικά η Post.

Μια πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι η Χαμάς ίδρυσε πρόσφατα τη λεγόμενη «Δύναμη Αποτροπής», μια νέα μονάδα ασφαλείας που διεξάγει «συνεχείς επιχειρήσεις επί του πεδίου» με στόχο να αποκαταστήσει την «τάξη» και να εξαλείψει τους «προδότες», αναφέρουν οι Times of Israel σε σχετικό ρεπορτάζ.

Το βράδυ της Δευτέρας, η Χαμάς δημοσίευσε ένα βίντεο που προκάλεσε σοκ καθώς οι οπλισμένοι άνδρες της εκτελούσαν δημόσια οκτώ άνδρες με δεμένα μάτια και χέρια, γονατιστούς στη μέση του δρόμου. Το βίντεο συνοδευόταν από ανακοίνωση ότι «εκτελέστηκαν συνεργάτες και εγκληματίες» μια πράξη που η οργάνωση δικαιολόγησε ως εφαρμογή της «θανατικής ποινής» για αυτούς που χαρακτηρίζει προδότες και συνεργάτες του Ισραήλ.

Καταδικάζει η Παλαιστινιακή Αρχή

Η Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ), μέσω του γραφείου του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, καταδίκασε τις εκτελέσεις ως «ειδεχθή εγκλήματα» και κάλεσε σε επαναφορά της «νόμιμης παλαιστινιακής ηγεσίας» στη Γάζα, ώστε να σταματήσει το χάος που επικρατεί, καθώς ρεπορτάζ διεθνών ΜΜΕ επισημαίνουν ότι η Αρχή έχει εκδηλώσει ετοιμότητα για την αποστολή αστυνομικής δύναμης στον θύλακα για να διατηρήσει την τάξη.

Η αποκατάσταση των θεσμών του παλαιστινιακού κράτους είναι «ο μόνος δρόμος προς τη σταθερότητα και την εθνική εμπιστοσύνη», ανέφερε το γραφείο του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ICHR), φορέας που ιδρύθηκε από την Παλαιστινιακή Αρχή το 1993, ζήτησε επίσης τον άμεσο τερματισμό των εκτελέσεων.

«Το κύμα εκτελέσεων που έλαβε χώρα μετά την κατάπαυση του πυρός δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση», ανέφερε η ανακοίνωση της Επιτροπής. «Πρόκειται για νομικό και ηθικό έγκλημα που απαιτεί διεθνή καταδίκη και απόδοση ευθυνών».

Πηγές στη Λωρίδα της Γάζας υπολογίζουν ότι από την έναρξη της εκεχειρίας, την περασμένη Παρασκευή, η Χαμάς έχει εκτελέσει τουλάχιστον 33 άτομα κυρίως για «συνεργασία με το Ισραήλ» ή για συμμετοχή σε αντίπαλες ομάδες, μετδίδουν οι Times of Israel.

Η κυνική δήλωση του Τραμπ

Ωστόσο, την ώρα που οι διεθνείς οργανισμοί και η παλαιστινιακή ηγεσία καταδίκαζαν τα γεγονότα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε να υποβαθμίζει τις σκληρές εικόνες.

«Εξουδετέρωσαν κάποιες πολύ κακές συμμορίες και σκότωσαν πολλά μέλη τους», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους το βράδυ της Τρίτης, προσθέτοντας: «Δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα. Πρόκειται για δύο πολύ κακές ομάδες που συγκρούονται μεταξύ τους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει εγκρίνει προσωρινά στη Χαμάς τον ρόλο αστυνόμευσης στη Γάζα, μέχρι να σχηματιστεί μια μεταπολεμική διοίκηση.

«Θέλουμε ασφάλεια», δήλωσε. «Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά -αν και ποτέ δεν ξέρεις», είπε με το χαρακτηριστικό του ύφος.

Στην σκιά ενός εμφυλίου πολέμου

Ο Ασράφ αλ-Μάνσι, επικεφαλής πολιτοφυλακής στη βόρεια Γάζα, δήλωσε σε βίντεο στο Facebook ότι η ομάδα του «ελέγχει περιοχές που η Χαμάς δεν έχει καταφέρει να επανακαταλάβει».

Αρνήθηκε τις φήμες ότι μέλη της πολιτοφυλακής του συνελήφθησαν ή σκοτώθηκαν, υποστηρίζοντας ότι «οι κάτοικοι των περιοχών που απελευθερώσαμε επιστρέφουν με ασφάλεια στα σπίτια τους». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν η Χαμάς επιχειρήσει να εισέλθει στα εδάφη του, «θα αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο που εκείνη αντιμετωπίζει τους αντιπάλους της».

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, συγκρούσεις συνεχίζονται στη συνοικία Σατζάγια, στα ανατολικά της πόλης της Γάζας, όπου φατρίες όπως η Χέλις μάχονται κατά των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς.

Ένας κάτοικος μιλώντας στο AFP, ανέφερε: «Ακούγαμε πυροβολισμούς και εκρήξεις όλο το πρωί. Η Χαμάς συνέλαβε αρκετούς, αλλά κάποιοι ντόπιοι θεωρούν ότι η παρουσία της στους δρόμους φέρνει μια αίσθηση ασφάλειας μετά από μήνες τρόμου».

Καθώς η εκεχειρία κρατά για έκτη συνεχόμενη ημέρα, το μέλλον της Γάζας παραμένει αβέβαιο. Η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της υπό τις σκιές μιας εμφύλιας σύγκρουσης και η Παλαιστινιακή Αρχή ζητά να αναλάβει άμεσα καθήκοντα.