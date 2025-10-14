Τραμπ σε Χαμάς: «Αφοπλιστείτε ή θα σας αφοπλίσουμε εμείς γρήγορα και βίαια»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επιστροφή του από το ταξίδι στη Μέση Ανατολή, όπου «σφράγισε» την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μίλησε για την δεύτερη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας, που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Ντόναλντ Τραπ μιλώντας στον Λευκό Οίκο μαζί με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι δήλωσε πως η Χαμάς θα αφοπλιστεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.

«Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Και αυτό θα συμβεί γρήγορα και ίσως βίαια», όπως είπε.

Είπε, επίσης, ότι η Χαμάς έχει «εξοντώσει μερικές συμμορίες» στη Γάζα, κάτι που, όπως λέει, «δεν τον ενόχλησε ιδιαίτερα».

«Τους ρώτησα ‘θα αφοπλιστείτε;’ και μου απάντησαν ‘ναι κύριε, θα αφοπλιστούμε», τόνισε, καθώς επιβεβαίωσε πως αυτή η ανταλλαγή έγινε μέσω των διαμεσολαβητών.

Νωρίτερα ο Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές.

Και αυτό γιατί το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή.

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

Η δεύτερη φάση προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Πάντως αξιωματούχοι της παλιστινιακής οργάνωσης έχουν επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα να καταθέσουν τα όπλα.