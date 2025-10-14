Τραμπ: «Η δεύτερη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα ξεκινά τώρα»

Το νέο μήνυμά του από το Truth Social για την εκεχειρία στη Γάζα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τρίτη (14/10) με ανάρτησή του στο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα».
Μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται “σκοτεινές”, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, ο Τραμπ υποστη΄ριξε ότι “η φάση δύο ξεκινάει τώρα”, μετά και την επιστροφή των τελευταίων ζωντανών ομήρων.
“Όλοι οι είκοσι όμηροι έχουν επιστρέψει και αισθάνονται όσο το δυνατόν καλύτερα. Ένα μεγάλο βάρος έχει αφαιρεθεί, αλλά η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι νεκροί δεν έχουν επιστραφεί, όπως υποσχέθηκε! Η φάση 2 ξεκινάει ακριβώς τώρα!!!”, έγραψε συγκεκριμένα.
Ένα μικρό πάρκινγκ δημιουργήθηκε στο κέντρο του πλέον πολυσύχναστου κόμβου της Πάτρας - ΦΩΤΟ
Ένα τηλεφώνημα «ξεκλειδώνει» το μυστήριο της Φοινικούντας- Ο δράστης επιμένει στη σιωπή
Πάτρα: Αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνδικαλιστής για την επίθεση στον δημοσιογράφο Π. Ρηγόπουλο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr