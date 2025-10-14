Τραμπ: «Η δεύτερη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα ξεκινά τώρα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τρίτη (14/10) με ανάρτησή του στο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα».

Μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται “σκοτεινές”, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, ο Τραμπ υποστη΄ριξε ότι “η φάση δύο ξεκινάει τώρα”, μετά και την επιστροφή των τελευταίων ζωντανών ομήρων.

“Όλοι οι είκοσι όμηροι έχουν επιστρέψει και αισθάνονται όσο το δυνατόν καλύτερα. Ένα μεγάλο βάρος έχει αφαιρεθεί, αλλά η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι νεκροί δεν έχουν επιστραφεί, όπως υποσχέθηκε! Η φάση 2 ξεκινάει ακριβώς τώρα!!!”, έγραψε συγκεκριμένα.