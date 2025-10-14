Πάτρα: Αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνδικαλιστής για την επίθεση στον δημοσιογράφο Π. Ρηγόπουλο

Συνδικαλιστής του ΠΑΜΕ στην Πάτρα έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά την επίθεση σε βάρος του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο του Αρχαίου Ωδείου, όπου μέλη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας είχαν συγκεντρωθεί προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση της απεργίας και να εμποδίσουν τη συνέχιση εργασιών ανάπλασης από συνεργεία.

Σύμφωνα με την καταγγελία του δημοσιογράφου, ο ίδιος βρέθηκε στο σημείο για να καταγράψει τα γεγονότα, όταν δέχθηκε επίθεση από συνδικαλιστές. Κατά την επίθεση, προκλήθηκαν φθορές και ένταση, με αποτέλεσμα να επέμβουν οι αστυνομικές αρχές.

Από την Ασφάλεια Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ταυτοποιημένου συνδικαλιστή και άλλων, μέχρι στιγμής, αγνώστων δραστών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, εξύβριση και απειλή.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, ενώ ο συνδικαλιστής αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.