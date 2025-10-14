Τι λέει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας για τη βίαιη επίθεση στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Ρηγόπουλο

Στην επίθεση του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου απαντάει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας με ανακοίνωσή του, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι την ώρα που έκαναν απεργία οι δημοσιογράφοι, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έκανε ρεπορτάζ, αγνοώντας προφανώς το Εργατικό Κέντρο,ότι σύμφωνα με την Ένωση Συντακτών "από την τετράωρη στάση εργασίας εξαιρούνται οι συνάδελφοι που καλύπτουν τις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα".

Στην ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο αναφέρει:

"Σήμερα, μέρα πανελλαδικής απεργίας, όπου εργαζόμενοι συμμετείχαν στην 24ωρη απεργία που οργάνωσαν 38 εργατικά κέντρα, 18 Ομοσπονδίες και εκατοντάδες πρωτοβάθμια συνδικάτα, γνωστός σε όλους δημοσιογράφος για το μένος του απέναντι στο οργανωμένο κίνημα και τα σωματεία, έστησε για ακόμη μία φορά τις γνωστές προβοκάτσιες, ότι δήθεν δέχτηκε επίθεση από συνδικαλιστές.

Πρόκειται για αισχρά ψέματα από γνωστό αντικομμουνιστή δημοσιογράφο και απεργοσπάστη, αφού την ίδια ώρα, που οι συνάδελφοί του συμμετείχαν στη στάση εργασίας της ΠΟΕΣΥ, ο ίδιος έκανε παρέμβαση ενάντια στην απεργία, το συνδικαλιστικό κίνημα και τους συνδικαλιστές της πόλης μας. Μάλιστα κάλεσε την αστυνομία και προχώρησε σε προσφυγή στα δικαστήρια ενάντια σε πρωτοπόρους συνδικαλιστές, που περιφρουρούσαν την απεργία τους, ποινικοποιώντας έτσι το απεργιακό δικαίωμα.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, το λαό της Πάτρας να συνεχίσουν την πάλη τους ενάντια στο νομοσχέδιο – έκτρωμα της κυβέρνησης της ΝΔ που νομοθετεί την 13ωρη δουλειά – σκλαβιά. Να δυναμώσουν των αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης και αστικών κομμάτων που τους μαυρίζουν τη ζωή".