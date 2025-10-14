Πάτρα: Στο νοσοκομείο ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος- Καταγγέλλει ότι τον χτύπησαν μέλη του Εργατικού Κέντρου

Επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Αρχαίο Ωδείο Πατρών. Όπως καταγγέλει ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος, του επιτέθηκαν ενώ έκανε ρεπορτάζ στο Αρχαίο Ωδείο.

Ο δημοσιογράφος, όπως καταγγέλλεται, δέχτηκε φραστική και στη συνέχεια σωματική επίθεση από ομάδα περίπου 40 ατόμων.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο δημοσιογράφος κάλυπτε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στην πόλη. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, εντόπισε κλιμάκιο στελεχών του Εργατικού Κέντρου να έχει εισέλθει στο εργοτάξιο του Ρωμαϊκού Ωδείου, προτρέποντας εργαζόμενους να εγκαταλείψουν την εργασία τους, για να συμμετάσχουν στην απεργία.

Όπως καταγγέλεται περίπου 40 άτομα περικύκλωσαν τον δημοσιογράφο και τον χτύπησαν.

Ο δημοσιογράφος σοκαρισμένος, ζήτησε βοήθεια από περίοικους και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ενώ έχει δοθεί εντολή για την ιατροδικαστική του εξέταση.

Ο Παναγιώτης Ρηγόπουλος μετά τη μήνυση που κατέθεσε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, για πρώτες βοήθειες και προκειμένου να εξετασθεί από ιατροδικαστή.