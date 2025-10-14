Ένα τηλεφώνημα «ξεκλειδώνει» το μυστήριο της Φοινικούντας- Ο δράστης επιμένει στη σιωπή

Οι Αρχές ερευνούν πλέον τον ρόλο ενός τρίτου προσώπου, που φέρεται να λειτούργησε ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Την ίδια ώρα, ο ανιψιός του 68χρονου θύματος βρίσκεται στη ΓΑΔΑ, προκειμένου να αναγνωρίσει τον «πιστολέρο» που συνελήφθη την Τρίτη (14/10) και παραμένει αμετανόητος και αρνητικός να συνεργαστεί με τις Αρχές.

Ο ανιψιός, ο οποίος είχε δώσει από την πρώτη στιγμή λεπτομερή περιγραφή του δράστη, αναμένεται να τον ταυτοποιήσει μέσω εικόνας και φωνής. Σύμφωνα με όσα είχε καταθέσει, ο άνδρας που πυροβόλησε είχε ξανθά μαλλιά και μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Οι Αρχές φέρονται να έχουν στα χέρια τους ένα πολύ ισχυρό στοιχείο που... ξεκλειδώνει τόσο την πιθανότητα ύπαρξης τρίτου ατόμου που έπαιξε τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, αλλά και την διαφοροποίηση του κινήτρου από «προσωπικό» σε «οικονομικό». Συγκεκριμένα, μετά την άρση απορρήτου, ο 22χχρονος συνεπιβάτης της μηχανής αποδείχτηκε ότι λίγο πριν τη δολοφονία είχε επικοινωνήσει με άτομο που βρισκόταν εντός του χώρου του κάμπινγκ με τις Αρχές να θεωρούν ότι ήταν το τηλεφώνημα «αναγγελίας» της δολοφονίας που θα ακολουθούσε τα επόμενα λεπτά.

Πάντως όταν το μεσημέρι οι Αρχές ζήτησαν από τον 22χρονο να τους παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο, εκείνος τους είπε ότι δεν το έχει πια γιατί το πέταξε σε υπόνομο.

Σημειώνεται ότι ο 22χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές υποστήριξε ότι ήταν μόνο συνεπιβάτης της μηχανής που μετέφερε τον δολοφόνο και ότι δεν γνώριζε ότι ο συνεργός του θα σκοτώσει τα θύματα, παρά μόνο ότι θα τα εκφοβίσει. Μάλιστα ανέφερε ως τρόπο εκφοβισμού την δημοσιοποίηση σεξουαλικής κακοποίησης που είχε υποστεί ο ίδιος από από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν από μερικά χρόνια.

Ο ίδιος ο «πιστολέρο» είπε στους αστυνομικούς ότι δεν θα αποκαλύψει τίποτα μέχρι να παραστεί δικηγόρος, όπως και έγινε το βράδυ της Τρίτης με τον δικηγόρο Γιάννη Βέρρα να αναλαμβάνει την εκπροσώπησή του.

Οι Αρχές φέρονται να είχαν εδώ και μέρες πληροφορίες για τον δράστη και τον συνεργό του και μάλιστα είχαν εντοπίσει πρώτα τον δράστη, αλλά προσπαθούσαν να πιάσουν και τον συνεργό του.

Τα κενά στο σενάριο και το... χαμένο κινητό

Με βάση τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, από τις καταθέσεις που δίνονται στη ΓΑΔΑ, τα έμπειρα στελέχη της ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι θυμίζουν ολοένα και περισσότερο... σενάριο που προετοιμάστηκε επιμελώς από τους θύτες της διπλής δολοφονίας. Μάλιστα, θεωρούν ότι υπάρχουν πολλά κενά στην κατάθεση του 22χρονου που επιμένει στο σενάριο του «εκβιασμού που ξέφυγε».

Οι αστυνομικοί, έχουν εστιάσει πάνω σε μια σειρά από αντιφάσεις που καθιστούν την εκδοχή αυτή «αδύναμη».

«Σκιές» όμως υπάρχουν και όσον αφορά στο κινητό τηλέφωνο του 22χρονου συνεργού. Όταν του το ζήτησαν οι αστυνομικοί, προκειμένου να το υποβάλλουν σε ανάλυση που θα μπορούσε να βρει πώς είχε χρησιμοποιηθεί, ο ίδιος ισχυρίσθηκε ότι το πέταξε σε υπόνομο για να μην εντοπιστεί. Για την αστυνομία είναι απολύτως φυσιολογική αυτή η πράξη να ερμηνευθεί ως πρόθεση απόκρυψης και όχι πανικού. «Αν δεν είχε τίποτα να φοβηθεί, γιατί να εξαφανίσει το κινητό του;», θα αναρωτιόταν και ο πιο αδαής. Χωρίς το τηλέφωνο, χάνεται το πιο κρίσιμο αποδεικτικό μέσο για να αποκαλυφθεί αν υπήρξε συνεννόηση ή εντολές από τρίτο πρόσωπο.