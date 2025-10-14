Συνελήφθη ο ύποπτος της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Συνελήφθη από τις Αρχές στην Καλλιθέα το απόγευμα της Τρίτης 14 Οκτωβρίου ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα και αυτή τη στιγμή μεταφέρεται στη ΓΑΔΑ.

Πρόκειται για φίλο του νεαρού που παραδόθηκε το πρωί στη ΓΑΔΑ και ομολόγησε πως ήταν συνεπιβάτης στο μηχανάκι που οδηγούσε ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Ο 22χρονος συνελήφθη στην Καλλιθέα έξω από το σπίτι που διέμενε με τον συνεργό του.

Ο νεαρός που πήγε σήμερα το πρωί (14.10.2025) μαζί με τον δικηγόρο του στη ΓΑΔΑ αλλά και ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, είχαν ταυτοποιηθεί από τους αστυνομικούς από την περασμένη Κυριακή.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ από την εξέταση του οπτικού υλικού από διάφορες κάμερες είχαν αποφανθεί ότι τα 2 αυτά άτομα, μετά τη δολοφονία είχαν χωριστεί.

Στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε πως κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν από 3 χρόνια και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2022.



