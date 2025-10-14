Φοινικούντα: Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό

Ένας 22χρονος άνδρας συνελήφθη , φερόμενος ως συνεργός στη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Το πρωί της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου, εμφανίστηκε αυτοβούλως στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Σύμφωνα, ωστόσο, με πληροφορίες, δεν είναι συγγενής αλλά πρόκειται για έναν νεαρό, που επέβαινε στη μηχανή του δράστη και φέρεται να κατονόμασε στους αστυνομικούς τον φυσικό αυτουργό, ο οποίος είναι επίσης 22 ετών.

Κατά την κατάθεσή του στους αστυνομικούς, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το θύμα τον είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022, και ότι σκόπευαν να τον εκβιάσουν για χρήματα.

Οι ερευνητές, πάντως, πιστεύουν ότι στη διπλή δολοφονία εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα, ότι δηλαδή υπάρχει και ηθικός αυτουργός ενώ ο δράστης του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, εξακολουθεί να διαφεύγει. Αν και οι αρχές έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή διαφυγής του με μηχανάκι μέσα από δεκάδες σημεία κατά μήκος της πορείας του — από τη Μεσσηνία έως την Αθήνα — ο ίδιος έχει ταυτοποιηθεί, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.