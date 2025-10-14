Πανεπιστήμιο Πατρών: Τελετή Αναγόρευσης της Victoria J. Hislop σε Επίτιμη Διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Η Victoria J. Hislop, FRSL (Fellow of the Royal Society of Literature) θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης».

Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσουν οι κκ. Γεωργία Π. Γκότση Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας και η Έλλη Γ. Λεμονίδου Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας – Αρχαιολογίας από τους Προέδρους, Καθηγητή Ιωάννη Π. Παπαθεοδώρου και Καθηγητή Δημήτριο Κ. Κουκόπουλο. Η περιένδυση της τιμώμενης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα.

Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της Victoria J. Hislop με τίτλο: “Από την Πλάκα στην Πάτρα – πως η Ελλάδα μου δίνει έμπνευση”.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου: https://youtube.com/live/0wkEuYysn_I?feature=share

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και την πρόσκληση στην εκδήλωση μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/15-10-2025-teleti-anagorefsis-tis-victoria-j-hislop-se-epitimi-didaktora-tou-tmimaton-filologias-kai-istorias-archaiologias-tou-panepistimiou-patron/