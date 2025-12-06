Αίγινα: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή δίπλα σε ακτή

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο από το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας ότι ένας 82χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας έναντι του Ιερού Ναού Παναγίτσας, πλησίον της ακτής.

Ο 82χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Αίγινας που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.