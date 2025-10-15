Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί τριών ομήρων – Η τέταρτη εκτιμάται ότι ανήκει σε Παλαιστίνιο

Back to Top
Οι σοροί του 18χρονου λοχία Ταμίρ Νιμρόντι, του 35χρονου Ουριέλ Μπαρούχ και του 53χρονου Εϊτάν Λέβι επιστράφηκαν από τη Χαμάς χθες, Τρίτη, το βράδυ και ταυτοποιήθηκαν από ιατροδικαστές

Ταυτοποιήθηκαν τρεις από τις τέσσερις σορούς ισραηλινών ομήρων στη Γάζα, που επεστράφησαν χθες, Τρίτη, το βράδυ από τη Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι οικογένειες αφού επιβεβαιώθηκε η ταυτοποίηση των συγγενών τους από την εθνική ιατροδικαστική υπηρεσία.

«Με απέραντη θλίψη και απέραντο πόνο ανακοινώνουμε την επιστροφή του σώματος του πολυαγαπημένου μας Ουριέλ Μπαρούχ από τη λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δύο ατέλειωτα χρόνια προσευχών, ελπίδας και πίστης», ανακοίνωσε η οικογένεια αυτού του κατοίκου της Ιερουσαλήμ που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη μουσική γιορτή Nova σε ηλικία 35 ετών.

Σχετικά με την τέταρτη σορό, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει σε Παλαιστίνιο από τη Γάζα, που παρέλαβε από τη Χαμάς, ανακοίνωσε ότι δεν ταιριάζει με κανέναν από τους ομήρους που βρίσκονταν υπό την κράτηση.

Πρόσθεσε ότι η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση υποχρεούται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιστρέψει τις σορούς των υπόλοιπων ομήρων.

