Νοσοκομείο: «Αττικόν»: Eπεισόδια κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη - Γεωργιάδη

Επεισόδια σημειώθηκαν κατά την επίσκεψη των Κυριάκου Μητσοτάκη και Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο «Αττικόν» για τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Εργαζόμενοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες που επικρατούν στο Αττικόν αλλά και γενικότερα στο ΕΣΥ.

Από νωρίς βρίσκονταν όμως εκεί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και συγκεκριμένα άνδρες των ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ΥΜΕΤ και η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο όταν άρχισαν να κάνουν ρίψη χημικών και σύμφωνα με καταγγελίες εργαζόμενων, να τους επιτίθεται με τα γκλοπ.