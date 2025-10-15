Άννα Κυριακού: Συγκίνηση στην κηδεία της ηθοποιού

Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης τελέστηκε η κηδεία της ηθοποιού Άννας Κυριακού σήμερα το πρωί, στο Α΄Νεκροταφείο.

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Η τελετή έγινε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία του μονάκριβου γιου της αλλά και εκπροσώπων του καλλιτεχνικού χώρου. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη της ήταν ο Μιχάλης Ρέππας, ο Θανάσης Παπαθανασίου, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, η Νάντια Μουρούζη και ο Σπύρος Μπιμπίλας. και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες.