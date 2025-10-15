Άννα Κυριακού: Συγκίνηση στην κηδεία της ηθοποιού

Από το Α΄ Νεκροταφείο η Εξόδιος Ακολουθία
Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης τελέστηκε η κηδεία της ηθοποιού Άννας Κυριακού σήμερα το πρωί, στο Α΄Νεκροταφείο.
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.
Η τελετή έγινε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία του μονάκριβου γιου της αλλά και εκπροσώπων του καλλιτεχνικού χώρου. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη της ήταν ο Μιχάλης Ρέππας, ο Θανάσης Παπαθανασίου, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, η Νάντια Μουρούζη και ο Σπύρος Μπιμπίλας. και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες.
φωτ. eurokinissi
φωτ. eurokinissi
φωτ. eurokinissi
φωτ. eurokinissi
φωτ. eurokinissi
φωτ. eurokinissi
φωτ. eurokinissi
Πάτρα: Αδιανόητη συμπεριφορά στην Δημοτική Επιτροπή- Δεν άφησαν τον Π. Ψωμά ούτε καν να ρωτήσει- Πλήρης κάλυψη στο Εργατικό Κέντρο για την επίθεση στον δημοσιογράφο
Φοινικούντα: Στον εισαγγελέα οι δύο 22χρονοι - Αναγνωρίστηκε από τον ανιψιό του θύματος ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός
Συλλήψεις για ομάδες που προειδοποιούσαν για μπλόκα της Τροχαίας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr