Συλλήψεις για ομάδες που προειδοποιούσαν για μπλόκα της Τροχαίας

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 29 και 55 ετών, προχώρησαν το πρωί της Τρίτης 14 Οκτωβρίου στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, καθώς φέρονται να λειτουργούσαν παράνομες διαδικτυακές κοινότητες σε πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων.

Μέσω των κοινοτήτων αυτών, τα μέλη ενημερώνονταν σε πραγματικό χρόνο για σημεία και ώρες αστυνομικών ελέγχων, με αποτέλεσμα να παρακάμπτουν ελέγχους της Τροχαίας και άλλων υπηρεσιών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και επικίνδυνες παραβάσεις της οδικής συγκοινωνίας, ενώ ανεστάλη η λειτουργία τριών κοινοτήτων. Οι συλλήψεις έγιναν σε περιοχές της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι συλλήψεις προέκυψαν ύστερα από ενδελεχή ψηφιακή έρευνα που αποκάλυψε κοινότητες με περισσότερα από 201.000 μέλη. Μέσω δημοσιεύσεων, οι χρήστες αντάλλασσαν πληροφορίες για ελέγχους της Τροχαίας, αλλά και για την παρουσία αστυνομικών ομάδων ΔΙΑΣ, ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών.

Ο 29χρονος φέρεται να είχε τον ρόλο του υπερδιαχειριστή (Super Admin), ελέγχοντας μία κοινότητα με 173.000 μέλη και δύο ακόμη με 28.000 μέλη, που κάλυπταν περιοχές της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης. Ο 55χρονος ενεργούσε ως διαχειριστής (Admin) στη μεγαλύτερη κοινότητα.

Όπως επισημαίνει η Αστυνομία, οι ομάδες αυτές αποτελούσαν πηγή πληροφόρησης για παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, παρεμποδίζοντας σοβαρά το έργο των αρχών στον τομέα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης ατυχημάτων.

Κατά τις έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν για τη διαχείριση των λογαριασμών. Οι συσκευές θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εξέταση.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.