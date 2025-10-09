Στα «σκαριά» νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή όλων των οχημάτων

Με μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα λειτουργήσει προσεχώς θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να βάλει τάξη στο χάος που επικρατεί στο χώρο της κυκλοφορίας οχημάτων στον οποίο εμπλέκονται αρκετοί φορείς χωρίς την απαραίτητη διαλειτουργικότητα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα ακόμα και τον ακριβή αριθμό των οχημάτων.

Θα πρόκειται ουσιαστικά για ένα Ψηφιακό Μητρώο, μέσα από το οποίο θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση όλων των οχημάτων στη χώρα: νόμιμων, ανασφάλιστων, με πληρωμένα ή απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, αν πέρασαν από ΚΤΕΟ, εάν βρίσκονται σε αδράνεια ή έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία.

Στην πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα συγκεντρωθούν και θα ενοποιηθούν όλα τα διάσπαρτα σε διάφορους φορείς στοιχεία για τα οχήματα, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική τους κατάσταση.

Σήμερα, η διαλειτουργικότητα μεταξύ των ξεχωριστών βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης, των ΚΤΕΟ, των ασφαλιστικών εταιρειών, του Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη.

Η πλατφόρμα θα συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα για κάθε αυτοκίνητο από την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, την ασφάλιση, τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου την πληρωμή τελών κυκλοφορίας και τυχόν οφειλές ή κυρώσεις.

Ο ενιαίος μηχανισμός αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια, στον χώρο της κυκλοφορίας οχημάτων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να συλλέγουν πληροφορίες, να πραγματοποιούν αυτόματους ελέγχους και να εντοπίζουν παραβάτες.

Δηλαδή με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, οι κρατικές αρχές θα γνωρίζουν ποιο όχημα δεν έχει ασφαλιστεί, ποιο δεν έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ή δεν έχει περάσει από ΚΤΕΟ.

Οι διασταυρώσεις

Θέμα χρόνου είναι και η ολοκλήρωση των διασταυρώσεων για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα ή χωρίς να έχουν περάσει ΚΤΕΟ. Ενώ, σε εξέλιξη είναι οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ για να εντοπίσουν περιπτώσεις παράνομης άρσης ακινησίας οχημάτων και παράνομης κυκλοφορίας αυτοκίνητων με ξένες πινακίδες.

Mέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 700.000 οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, 243.904 οχήματα που είναι ανασφάλιστα και 113.382 τα οποία δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

Όσοι εντοπιστούν με ανασφάλιστα ή χωρίς ΚΤΕΟ οχήματα θα …εισπράξουν πρόστιμα από 250 έως 1.000 ευρώ. Μάλιστα όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με διπλασιασμό των προστίμων αλλά και με αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.

Οι καταγεγραμμένοι παραβάτες θα λάβουν μέχρι τέλος Οκτωβρίου ένα αρχικό ηλεκτρονικό σημείωμα το οποίο θα τους ενημερώνει ότι το Δημόσιο πλέον γνωρίζει ότι είναι παραβάτες και ότι έχουν στη διάθεση τους ένα χρονικό διάστημα, ανάλογα με την παράβαση, να συμμορφωθούν στις υποχρεώσεις τους. Αν δεν …ανταποκριθούν θα ακολουθήσει δεύτερο σημείωμα με τη βεβαίωση του προστίμου και των προσαυξήσεων.

Το «ποινολόγιο» προβλέπει πρόστιμα:

Από 250 έως και 1.000 ευρώ αν το όχημα εντοπίζεται ανασφάλιστο. Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει πρόστιμο 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Ισόποσα των τελών κυκλοφορίας (συν τα ετήσια τέλη) στην περίπτωση ανασφάλιστων οχημάτων, αν διαπιστώνεται οφειλή τελών κυκλοφορίας ενός τουλάχιστον έτους.

3.400 ευρώ αν το όχημα δεν έχει υποβληθεί σε περιοδικό έλεγχο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος. Επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου.