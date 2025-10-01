Ποιες αποδείξεις δίνουν “μπόνους” και το 2026

Κίνητρα στους πολίτες για να ζητούν αποδείξεις δίνει και το 2026 το ΥΠΕΘΟ.

Έτσι, για ένα ακόμη έτος, οι δαπάνες για μια σειρά υπηρεσιών δίνουν έξτρα μπόνους δαπάνης για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.

Αυτό καταγράφεται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο και φέρνει τον Οκτώβριο στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ουσιαστικά, «έξτρα» έκπτωση φόρου φέρνουν για τον οικογενειακό προϋπολογισμό πληρωμές με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, e-banking, IRIS, e-wallet κλπ για κτηνιατρικές υπηρεσίες, τεχνίτες υδραυλικούς, ψυκτικούς, συντηρητές θέρμανσης, ηλεκτρολόγους, ξυλουργούς, υπηρεσίες ταξί, κομμωτήρια, κουρεία, καταστήματα ομορφιάς, γραφεία κηδειών, μασάζ – σπα, υπηρεσίες καθαρισμού, σχολές χορού, γυμναστήρια, δικηγόρους κλπ.

Επίσης, για ένα ακόμη έτος, διπλά θα μετρούν στην κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, και οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Για παράδειγμα, μια αμοιβή 80 ευρώ για ιατρική επίσκεψη εφόσον εξοφλείται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας θα μετρά ως δαπάνη 160 ευρώ για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο φέρνει έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων του 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως.

Έτσι για δαπάνες 5.000 ευρώ η έκπτωση από το εισόδημα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, για 10.000 ευρώ θα ανέλθει στα 3.000 ευρώ και για 15.000 ευρώ στα 4.500 ευρώ. Για παράδειγμα, αν όμως κάποιος έχει δαπάνες ύψους 20.000 ευρώ δεν θα αφαιρεθεί από το εισόδημά του το 30% των δαπανών δηλαδή 6.000 ευρώ αλλά το ποσό των 5.000 ευρώ που αποτελεί το ανώτατο όριο.

Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου. Δηλαδή αν κάποιος δηλώσει ετήσιο εισόδημα 4.500 ευρώ και το ποσό που πρέπει με βάση τις δαπάνες να εκπέσει ανέρχεται στα 5.000 ευρώ αυτό θα περιοριστεί αυτόματα στα 4.500 ευρώ.