Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών: Δύο δράσεις-επισκέψεις στο Μουσείο Τύπου και στο Τυπογραφείο Κωσταντινόπουλου

Η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών εγκαινίασε με δύο (2) δράσεις-επισκέψεις, στο Μουσείο Τύπου και στο Τυπογραφείο Κωσταντινόπουλου, τον πρώτο κύκλο δράσεων του προγράμματος που υλοποιεί υπό την αιγίδα και οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο: «Η εξέλιξη και η καλλιτεχνική παραγωγή των γραφικών τεχνών στην Πάτρα», ένα θέμα αφιερωμένο στην ιστορία, τη συνέχεια και τη σύγχρονη παρουσία της τυπογραφίας και των γραφικών τεχνών στην πόλη.

Μουσείο Τύπου ΕΣΗΕΠΗΝ.

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη δράση με επίσκεψη στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, Μαιζώνος 200. Θερμές δημόσιες ευχαριστίες στη διοίκηση του Μουσείου και ιδιαίτερα στην Κατερίνα Τσίρου για τη ζωντανή, τεκμηριωμένη και ουσιαστική ξενάγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο ομάδες και μέσα από τα εκθέματα και το αρχειακό υλικό έγινε γνωριμία με τις δημιουργίες της τυπογραφίας και των γραφικών τεχνών στην Πάτρα. Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών κ. Ιωάννης Βενέτης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού κ. Απόστολος Ραφαηλίδης και οι εκπαιδευτικοί Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα και Μαρία Αργυροπούλου, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών.

Τυπογραφείο Κωνσταντινόπουλου.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 ακολούθησε η δεύτερη δράση, με επίσκεψη στο Τυπογραφείο Κωνσταντινόπουλου (Καραϊσκάκη 151, Πάτρα). Οι «Εκτυπώσεις Κωνσταντινόπουλος», μια επιχείρηση δεύτερης γενιάς, καλύπτουν όλο το φάσμα των εκτυπώσεων, αξιοποιώντας τόσο τις παραδοσιακές μεθόδους τυπογραφίας και offset όσο και τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα και τον υιό Κωνσταντινόπουλο για την αναλυτική και ιστορικά τεκμηριωμένη ξενάγηση, η οποία προσέφερε μια άμεση και βιωματική γνωριμία με τα εργαλεία, τις τεχνικές και τη διαχρονία των γραφικών τεχνών. Τον συντονισμό της δράσης είχε ο Γραμματέας της ΕΑΣ συντηρητής έργων τέχνης και συγγραφέας Ξενοφώντας Παπαευθυμίου.

Συνέχεια του κύκλου δράσεων.

Ο κύκλος εκδηλώσεων της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών συνεχίζεται έως τον Μάιο 2026, σε συνεργασία με το Μουσείο Τύπου Χανίων, τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών και άλλους φορείς. Πρόκειται για μια πρωτότυπη πολιτιστική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξή της μοναδικής καλλιτεχνικής και ιστορικής διαδρομής της τυπογραφίας και των γραφικών τεχνών στην Πάτρα, συνδέοντας τη μνήμη με τη σύγχρονη δημιουργία.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΧΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΑΣ) https://achaiastudiessociety.gr/

Αναφορικά με την επίσκεψη στο Μουσείο Τύπου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, 17:00-19:00, αναφέρονται επίσης τα εξής:

Στην επίσκεψη-ξενάγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο ομάδες, ήταν έντονη η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς συμμετείχε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών, κ. Ιωάννης Βενέτης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού , κ. Απόστολος Ραφαηλίδης, καθώς και εκπαιδευτικοί Παναγιώτα Βάθη και Μαρία Αργυροπούλου, φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, με το οποίο η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών έχει συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας.

Η κ. Κατερίνα Τσίρου, υπεύθυνη του Μουσείου, παρουσίασε στους συμμετέχοντες με αμεσότητα και πληρότητα τα πολύ σημαντικά και μοναδικά εκθέματα τις συλλογές και το αρχειακό υλικό που αναδεικνύουν την ιστορία της τυπογραφίας, της πνευματικής, κοινωνικής ζωής της Πάτρας αλλά και σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τον συντονισμό της δράσης είχε ο Γραμματέας της ΕΑΣ συντηρητής έργων τέχνης και συγγραφέας Ξενοφώντας Παπαευθυμίου.

Η κ. Κατερίνα Τσίρου ενθάρρυνε τους επισκέπτες και, ιδιαίτερα, τις φοιτήτριες/φοιτητές να επισκέπτονται το Μουσείο Τύπου, να ερευνούν και να ταξιδεύουν, μέσω των τεκμηρίων.