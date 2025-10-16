Η γέφυρα των Μποζαϊτίκων είναι το νέο γεφύρι της Άρτας- Ούτε τώρα παραδόθηκε!- Ταλαιπωρία στις μετακινήσεις, αγανάκτηση των κατοίκων

Για ακόμη μία φορά εκτός χρονοδιαγράμματος βρίσκεται η παράδοση της γέφυρας στα Μποζαΐτικα, που είχε γκρεμιστεί τον Ιούλιο του 2023, καθώς η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου έχει και πάλι μετατεθεί…

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η παράδοση θα έπρεπε να έχει γίνει από τις αρχές Οκτωβρίου, όπως είχε γνωστοποιήσει η κατασκευάστρια εταιρεία στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπο Μπονάνο, έπειτα από συνεχείς οχλήσεις του για το θέμα και την επίσπευσή του. Ωστόσο, όπως φαίνεται, υπάρχει εκ νέου καθυστέρηση και για άλλη μια φορά δεν γνωρίζουμε αν και πότε θα δεήσει να παραδοθεί το έργο που τείνει να μετατραπεί σε νέο γεφύρι της Άρτας.

Η συνεχιζόμενη καθυστέρηση, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων, ιδιαίτερα όσων ζουν στις βορειοανατολικές περιοχές της Πάτρας. Πολλοί από αυτούς ζητούν πλέον σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς, παρά τις αλλεπάλληλες δεσμεύσεις, το έργο παραμένει ημιτελές.

Η δυσαρέσκεια των πολιτών αυξάνεται, με αρκετούς να εκφράζουν ανοιχτά την απογοήτευσή τους για την παρατεταμένη ταλαιπωρία και την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης για την πορεία των εργασιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη δέσμευση προέβλεπε ολοκλήρωση του έργου έως τις 12 Αυγούστου, ημερομηνία που επίσης παρήλθε χωρίς αποτέλεσμα.

Η εταιρεία είχε αποδώσει τότε τις καθυστερήσεις στο γεγονός ότι εκτελούνται παράλληλα βαριές εργασίες συντήρησης γεφυρών τόσο στην περιοχή της Πάτρας όσο και κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού, από την Αθήνα έως την Αχαΐα. Όπως εξηγούσε η ίδια, στην περίπτωση της γέφυρας των Μποζαΐτικων – γνωστής και ως γέφυρας 603 – υπάρχουν δύο επιπλέον δυσκολίες: αφενός η καθυστέρηση στην προμήθεια εισαγόμενων υλικών, και αφετέρου η έλλειψη διαθεσιμότητας των εξειδικευμένων συνεργείων, τα οποία είναι μόλις τέσσερα και δεν βρίσκονται πάντα στη διάθεση της εργολαβίας.

Η συνεχής καθυστέρηση έχει πλέον προκαλέσει την οργή των κατοίκων που υπόκεινται σε μεγάλη ταλαιπωρία κατά τις μετακινήσεις τους.

Χαρακτηριστική είναι η επιστολή που απέστειλε γνωστή Πατρινή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Αναφέρει συγκεκριμένα στην επιστολή που δημοσιεύει το thebest:

«Το Υπουργείο διαβεβαίωνε πως η γέφυρα στα Μποζαΐτικα Πάτρας θα είχε ολοκληρωθεί έως σήμερα (χθες 15 Οκτωβρίου). Ωστόσο, για ακόμα μια φορά, οι δεσμεύσεις σας δεν τηρήθηκαν....ω ποια έκπληξη! Η γέφυρα παραμένει ημιτελής και η κατάσταση στο σημείο καθιστά πλέον πασιφανή την αδυναμία ή/και απροθυμία του Κράτους να ανταποκριθεί στις ίδιες του τις εξαγγελίες.

Η κατ’ επανάληψη ασυνέπεια που χαρακτηρίζει την πορεία αυτού του έργου δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα ή «καθυστέρηση». Είναι θεσμική απαξίωση του πολίτη και σοβαρό πλήγμα στην εμπιστοσύνη των κατοίκων της πόλης προς τη Δημόσια Διοίκηση και τα Υπουργεία που, θεωρητικά, υπάρχουν για να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον — όχι για να το εμπαίζουν.

Δεν είχατε καν την πολιτική ή διοικητική ευθιξία να ενημερώσετε εγκαίρως τους κατοίκους και τους φορείς για τη νέα καθυστέρηση, αφήνοντας τους πάντες στο σκοτάδι. Αυτό δεν είναι διαχειριστική αστοχία. Είναι αδιαφορία.

Απαιτώ άμεσα:

· Αναλυτική αιτιολόγηση για την αποτυχία ολοκλήρωσης του έργου εντός της ημερομηνίας που εσείς δεσμευτήκατε,

· Το νέο, ρεαλιστικό και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης,

· Επισήμανση ευθυνών σε φορείς, εργολάβους ή υπηρεσίες,

· Κι εξηγήσεις για τα διοικητικά ή πολιτικά μέτρα που σκοπεύετε να λάβετε ώστε να αποκαταστήσετε την τεράστια απώλεια εμπιστοσύνης που η στάση σας έχει προκαλέσει.

Η γέφυρα στα Μποζαΐτικα δεν είναι μόνο τεχνικό έργο – είναι σύμβολο του τρόπου με τον οποίο το Κράτος αντιμετωπίζει τον πολίτη: με υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και χρονοδιαγράμματα χωρίς αντίκτυπο, πόση υπομονή πια;.

Τέλος να επισημάνω: τις κορύνες σε αυτή τη ρημάδα περιμετρική τις έχουμε παντρευτεί; εργολαβίες δεν βλέπουμε πουθενά σε όλο το μήκος αλλά κορύνες να φάνε και οι κότες.. πότε λοιπόν θα εκλείψουν;

Η ανοχή έχει εξαντληθεί ...(αυτή η μικρή γεφυρούλα πενήντα μέτρων χωρίς να είμαι ειδήμων, έχει τώρα συνολικά 4 χρόνια που επισκευάζεται. Εάν εσείς αυτό το βρίσκετε λογικό τότε να πάμε όλοι να πνιγούμε σε μια κουταλιά νερό)».