Γέφυρα Μποζαϊτίκων: Νέο χρονοδιάγραμμα για αρχές Οκτώβρη από την κατασκευάστρια εταιρεία

Αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα, είναι η ημερομηνία παράδοσης, της γέφυρας στα Μποζαϊτικα. Η ενημέρωση αυτή ήρθε ως απάντηση στο σημερινό ρεπορτάζ του thebest.gr, το οποίο ανέδειξε το ζήτημα της καθυστέρησης.

Έπειτα από οχλήσεις του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χαράλαμπου Μπονάνου, στην εταιρεία, έγινε γνωστή η νέα, πλέον, ημερομηνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη δέσμευση προέβλεπε ολοκλήρωση του έργου έως τις 12 Αυγούστου, ημερομηνία που παρήλθε χωρίς αποτέλεσμα. Με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα, η καθυστέρηση φτάνει πλέον τους δύο μήνες, γεγονός που προκαλεί περαιτέρω αναστάτωση στους κατοίκους των βορειοανατολικών συνοικιών της Πάτρας.

Οι λόγοι, της καθυστέρησης, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, είναι ότι εκτελούνται βαριές συντηρήσεις γεφυρών στην περιοχή μας αλλά και κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού, από την Αθήνα μέχρι και την Πάτρα. Σε ό, τι αφορά, την γέφυρα των Μποζαϊτίκων, -την 603 - όπως είπε η εταιρεία, έχει να αντιμετωπίσει δυο θέματα, το ένα είναι τα εισαγόμενα υλικά και το άλλο, με τα τέσσερα εξιδεικευμένα συνεργεία, που δεν είναι πάντα στη διάθεσή της.

Η γέφυρα αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στην περιοχή, με την παρατεταμένη εκκρεμότητα να επιβαρύνει την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.

Η Περιφέρεια, από την πλευρά της, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με τον κ. Μπονάνο να δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πιέζει την εταιρεία ώστε να τηρηθεί το νέο χρονοδιάγραμμα και να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση. «Πάντα πιέζουμε γιατί τα έργα θα πρέπει να προχωράνε» επεσήμανε.