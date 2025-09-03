Ευλογιά αιγοπροβάτων: 46 οι μονάδες που προσβλήθηκαν στη Δ. Αχαΐα- 4.000 τα ζώα που έχουν ήδη θανατωθεί

Στις 46 έχουν φτάσει οι κτηνοτροφικές μονάδες της Δυτικής Αχαΐας, όπου έχουν εντοπιστεί αιγοπρόβατα να νοσούν από την ευλογιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, της Περιφέρειας.

Μέχρι στιγμής, από τους 46 στάβλους, έχουν θανατωθεί ζώα από τους 32, δηλαδή σύνολο 4.000 ζώα. Επίσης, αναμένονται αποτελέσματα για ακόμα τρεις κτηνοτροφικές μονάδες, που εάν επιβεβαιωθούν και αυτές, μαζί με τις 14 που θα θανατωθούν τα ζώα τους, την Πέμπτη και την Παρασκευή, τότε το σύνολο των ζώων φτάνει τον αριθμό των 6.000.

Οι περιοχές, που μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί αιγοπρόβατα, είναι Άραξος, Λακκόπετρα, Λάππα, Μετόχι και Σαγέικα. Να σημειωθεί, ότι η νόσος της ευλογιάς, δεν έχει ξεφύγει από τα όρια της Δυτικής Αχαΐας.

«Το γεγονός, ότι αναμένουμε αποτελέσματα από μόνο τρείς ακόμα μονάδες, ενισχύει την εκτίμησή ότι πρόκειται για ένα καλό σημάδι για την περαιτέρω πιθανή εξάπλωση της νόσου. Την επόμενη εβδομάδα, θα γνωρίζουμε καλύτερα, για το τι γίνεται» αναφέρει στο thebest.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας.

«Μέχρι τώρα έχουμε κάνει 620 ελέγχους και αφορούν φορές που έχουν ελεγχθεί μονάδες, είτε μια, είτε δυο, είτε παραπάνω. Έλεγχος σημαίνει, ότι εκτός από τις περιπτώσεις που πήραμε αίμα για να δούμε αν είναι θετικό ή όχι, προχωρήσαμε και στο πρωτοποριακό σύστημα σε συνεργασία με το εργαστήριο της Θεσσαλίας, δηλαδή σε έλεγχο σιέλου όπου αυτοί μέχρι στιγμής είναι 2.400» προσθέτει ο κ. Φίλιας.

Τι γίνεται με το κρέας και τα γαλακτοκομικά

Για τις συνέπειες της ευλογιάς, τόσο στην έλλειψη κρέατος στην αγορά όσα και τα γαλακτομικά αλλά και τις αυξήσεις σε αυτά, ο κ. Φίλιας, τονίζει: «Σε ό, τι αφορά το κρέας, αυτή τη στιγμή δεν γίνονται σφαγές μέσα στην Αχαΐα, πλην της περιοχής των Καλαβρύτων. Άρα θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει μια σχετική έλλειψη στην αγορά, η οποία ωστόσο εφοδιάζεται και από άλλους νομούς. Η Αιτωλοακαρνανία και η Ηλεία σφάζουν, οπότε δεν μπορεί να εξηγηθεί η αύξηση των τιμών. Για τα γαλακτοκομικά τώρα, ισχύει το ίδιο, η διακίνηση του γάλακτος γίνεται κανονικά, δεν υπάρχει περιορισμός οπότε δεν υπάρχει και έλλειψη για να δικαιολογεί αύξηση τιμών».