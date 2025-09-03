Τι είπε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις φωτιές, τα προβλήματα στην υδροδότηση και τις γεννήτριες

Τοποθέτηση του Διονύση Κλάδη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων για τις πυρκαγιές στην Αχαΐα και την Πάτρα

Στις φωτιές που έπληξαν την Πάτρα και την Αχαΐα και στις διακοπές υδροδότησης αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η τοποθέτηση τουΔιονύση Κλάδη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων για τις πυρκαγιές στην Αχαΐα και την Πάτρα έχει ως εξής: Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αχαΐα και την Πάτρα, είχαν ως αποτέλεσμα να καούν σπίτια, λαϊκές περιουσίες, ζώα, υποδομές, να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, να καταστραφεί φυσικό περιβάλλον, καλλιέργειες. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά ήταν τέτοια που θα μπορούσε να έχει ελεγχθεί αν υπήρχε πρόληψη, μέσα. Όμως, όχι μόνο δεν ελέγχθηκε από την αρχή, αλλά έφτασε μέχρι τη θάλασσα στα Καμίνια, και, όπως αναφέρεται από τους αρμόδιους, φαίνεται ότι μεταδόθηκε με καύτρες και σε άλλα σημεία της Πάτρας. Με βάση δημοσιεύματα, αρμόδιοι φορείς έχουν στοιχεία, φωτογραφικό υλικό με καλώδια υψηλής τάσης μπερδεμένα με κλαδιά δέντρων να ταλαντώνονται εν’ μέσω ανέμων, προκαλώντας σπινθήρες και κάπως έτσι φέρεται ότι ξεκίνησε η φωτιά μεταξύ Ισώματος και Βασιλικού Ερυμάνθου. Είναι επίσης γνωστό ότι για άλλες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα δήμοι έχουν κάνει μηνύσεις στο ΔΕΔΔΗΕ. Και ενώ επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η παντελής έλλειψη κρατικού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας, με επίκεντρο την πρόληψη, κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχουν το θράσος, αντί να απολογούνται για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, προσπάθησαν με βρώμικα μέσα να ρίξουν την ευθύνη για την καταστροφή στη δημοτική αρχή της Πάτρας και στον Δήμαρχο (που μάλιστα ήταν από την πρώτη στιγμή και συνεχώς στις πυρκαγιές) ότι δεν έσβησε τη φωτιά, λες και η ευθύνη για την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς ανήκει στους δήμους. Στην ίδια κατεύθυνση με την κυβέρνηση κινήθηκαν και τα διάφορα τοπικά φερέφωνα της ΝΔ, δημοτικοί σύμβουλοι, ορισμένοι μάλιστα που είχαν και την ιδιότητα του συνδικαλιστή στη ΔΕΗ με την κυβερνητική παράταξη, οι οποίοι δε βρήκαν λέξη να πουν για τις ευθύνες της κυβέρνησης, του ΔΕΔΔΗΕ. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΠ δώσανε, από τα πρώτα λεπτά, τη μάχη της αντιμετώπισης των μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν στην Αχαΐα το μεσημέρι της Τρίτης. Όλο το προσωπικό (μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί, οδηγοί) και άλλοι, μπήκαν αμέσως στη μάχη, αμέσως μετά το πέρασμα της φωτιάς από περιοχές, για να αποκατασταθεί το δίκτυο ύδρευσης, όπου χρειαζόταν, να μη σταματάει η παροχή νερού στο λαϊκό κόσμο που έδινε την ίδια ώρα μάχη για να σώσει το βίος του. Υδροφόρες της ΔΕΥΑΠ βρέθηκαν επίσης στα μέτωπα εφοδιάζοντας τα πυροσβεστικά οχήματα, ήταν στην Ξερόλακα και όπου αλλού χρειάστηκε για να σωθούν πολύτιμες για το Δήμο εγκαταστάσεις. Όλα αυτά έγιναν με την αυτοθυσία των εργαζόμενων, με 17 και 18 ώρες δουλειάς τη μέρα. Τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Λειτούργησαν γρήγορα, οργανωμένα, παρά τις πολύ μεγάλες ελλείψεις σε αναγκαίο προσωπικό, για το οποίο δεν ευθύνεται η διοίκηση της ΔΕΥΑΠ ή η δημοτική αρχή αλλά οι έως σήμερα κυβερνήσεις που απαγορεύουν την πραγματοποίηση των αναγκαίων και απαραίτητων μόνιμων προσλήψεων προσωπικού. Για τις καταστροφές που δημιούργησαν προβλήματα στην υδροδότηση, θα μπορούσαμε να χωρίσουμε σε 2 μέτωπα τις περιοχές που αντιμετωπίσαμε προβλήματα, τα οποία δημιούργησαν τα προβλήματα στην υδροδότηση. Το ένα μέτωπο ήταν στην περιοχή του Βελβιτσίου και του Μπάλα και το άλλο στην περιοχή των Μοιρέικων, των Βραχνέικων, του Θεριανού, των Τσουκαλέικων και των Καμινίων.

(Φωτογραφία 1, τα σημεία που βρίσκονται 8 γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΠ στην περιοχή Βελβίτσι – Μπάλα, με κίτρινες πινέζες)

· Στην περιοχή του Βελβιτσίου και του Μπάλα την Τετάρτη13/8 κάηκε δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να βγουν εκτός λειτουργίας συνολικά 8 γεωτρήσεις, οι οποίες τροφοδοτούν μεγάλες περιοχές της πόλης όπως η Αρόη, η Παγώνα, το Γηροκομειό, ο Λυκοχορός, ο Ριγανόκαμπος, η Αγυιά, η Ανθούπολη και άλλες. Οι γεωτρήσεις αυτές, που φαίνονται στην φωτογραφία 1 παραπάνω, με τις κίτρινες πινέζες, είναι τρεις μέσα στο ποτάμι Χάραδρος και δίπλα σε δασικές περιοχές στο Βελβίτσι και πέντε σε δασικά σημεία στου Μπάλα. Εκτός από τις καταστροφές στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, η φωτιά που κατέκαιγε χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα και κατάλληλα μέσα για να τη σβήσουν, έκαψε και δίκτυο ύδρευσης στα Άνω Συχαινά, κοντά στην Ξερόλακα, στο Λυκοχορό και άλλου. Από την πρώτη στιγμή, τα συνεργεία της ΔΕΥΑΠ ξεκίνησαν να αποκαθιστούν όσες βλάβες ήταν εμφανείς και όταν ο ΔΕΔΔΗΕ αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση και συγκεκριμένα την Πέμπτη 14 Αυγούστου περίπου στις 8μμ, ξεκίνησε η λειτουργία των παραπάνω γεωτρήσεων και να πηγαίνει νερό σε δεξαμενές και αγωγούς, οπότε άρχισε να αποκαθίσταται η υδροδότηση στην Ανθούπολη, την Αγυιά, την Αρόη κλπ. Όμως, μισή ώρα αργότερα, περίπου στις 8:30μμ, αναζωπύρωση στην περιοχή του Μπάλα έκαψε ξανά δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και βγήκε ξανά εκτός η γεώτρηση (Μπάλα 1) που είναι η μεγαλύτερη και υδροδοτεί την Αρόη με τις γύρω από αυτήν περιοχές, γι’ αυτό και είχαμε ξανά τα προβλήματα στις περιοχές αυτές όπου συνεχίστηκαν μέχρι την Παρασκευή 15/8 το μεσημέρι που ο ΔΕΔΔΗΕ αποκατέστησε τις βλάβες του. Την Παρασκευή 15/8 προς το απόγευμα άρχισε να ομαλοποιείται η υδροδότηση στην Αρόη, το Ριγανόκαμπο κλπ. Καθυστέρηση στην υδροδότηση υπήρξε στην περιοχή των Άνω Συχαινών, όπου ενώ είχε αποκατασταθεί το δίκτυο από την Παρασκευή 15/8, τα τεχνικά συνεργεία δεν μπόρεσαν εύκολα να εντοπίσουν βλάβη που υπήρχε. Η έμφραξη που εντοπίστηκε, επισκευάστηκε και τη Δευτέρα 18/8 το απόγευμα το νερό άρχισε να τροφοδοτεί τα Άνω Συχαινά. Στη συνέχεια αποκαταστάθηκε σταδιακά η ηλεκτροδότηση και «εμφανίστηκαν», μετά την τροφοδότηση με νερό, οι διαρροές από καμένους σωλήνες υδροδότησης, που τροφοδοτούν το Λυκοχορό και τον Ασύρματο. · Στο άλλο μέτωπο τις ευρύτερης περιοχής των Βραχνέικων, οι καταστροφές ήταν μεγάλες και στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και σε δίκτυο – εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΠ.

Φωτoγραφία 2, η μία από τις δύο γεωτρήσεις στα Μοιρέικα, στο ποτάμι

Στα Μοιρέικα, στο ποτάμι, έχουμε τις 2 γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τα Βραχνέικα, τα Τσουκαλέικα, το Μονοδένδρι, τα Ροϊτικα κλπ, εκεί η φωτιά έφτασε να καίει πάνω στους οικίσκους των γεωτρήσεων, ενώ κατέστρεψε και τις κολώνες και μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ δίπλα από τις γεωτρήσεις αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

(Φωτογραφία 3, γεώτρηση Δρεσθενών

Φωτογραφία 4, δεξαμενή Δρεσθενών

Φωτογραφία 5, η γεώτρηση της Καμενίτσας

Φωτογραφία 6, κοντά στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΠ στην Καμενίτσα

Στα Δρεσθενά η φωτιά έφτασε να καίει πάνω στις εγκαταστάσεις μας, όπως και την Καμενίτσα (που τροφοδοτεί τα Καμίνια). Στο Θεριανό η φωτιά έφτασε να καίει πάνω στον οικίσκο της γεώτρησης και κατέστρεψε δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, όπως και στα Τσουκαλέικα. Η φωτιά προξένησε ζημιές στις δεξαμενές και στα δίκτυα της ΔΕΥΑΠ σε όλες τις παραπάνω περιοχές, στην ευρύτερη περιοχή των Βραχνέικων. Μετά την κατάσβεση η Διεύθυνση Ύδρευσης πήρε μέτρα και αποκαταστάθηκε η ύδρευση από την Πέμπτη 14/8 προς το απόγευμα, στο μεγαλύτερο μέρος των Βραχνέικων, των Τσουκαλέικων, του Μονοδενδρίου, των Ροϊτικων. Από το Σάββατο 16/8 το απόγευμα άρχισαν να υδροδοτούνται και τα Καμίνια. Να σημειωθεί ότι για την άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης αυτών των περιοχών, πριν ακόμα δώσει ρεύμα ο ΔΕΔΔΗΕ, η ΔΕΥΑΠ επίσπευσε ήδη προγραμματισμένες μέσω εργολαβιών της ΔΕΥΑΠ, του φράγματος, εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο και το νερό του φράγματος Πείρου – Παραπείρου και κινητοποίησε τα συνεργεία και τους εργολάβους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι περιοχές αυτές να πάρουν νερό γρηγορότερα και οι συνδημότες μας να ταλαιπωρηθούν όσο λιγότερο γινόταν. Τις επόμενες μέρες και όσο ο ΔΕΔΔΗΕ αποκαθιστούσε τις βλάβες του, γινόντουσαν και οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις και βελτιώσεις από τη ΔΕΥΑΠ. Από την Παρασκευή 15/8 το μεσημέρι, όπου ο ΔΕΔΗΕ έδωσε ρεύμα, αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στο Θεριανό και στη συνέχεια έγιναν και αποκαταστάσεις σε δίκτυο που είχε καεί. Τα Μοιρέικα ξεκίνησαν να υδροδοτούνται την Τρίτη 19/8 γιατί υπήρχαν βλάβες σε αγωγούς της δεξαμενής και στην ηλεκτροδότηση. Η οριστική αποκατάσταση πήρε κι άλλο χρόνο αφού οι ζημιές στο δίκτυο ήταν μεγάλες. Ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση της φωτιάς και την αποκατάσταση των καταστροφών στο δίκτυο ύδρευσης, η Δημοτική αρχή και η ΔΕΥΑΠ έκαναν διανομή εμφιαλωμένου νερού στους κατοίκους των περιοχών που είχαν πληγεί, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, τους συλλόγους κλπ. Υδροφόρες της ΔΕΥΑΠ και του Δήμου πήγαν ή και εγκαταστάθηκαν σε διάφορα σημεία (έξω από το Ολύμπιον, στην πλατεία των Συχαινών, στα Καμίνια, στο Λυκοχορό, στην Αρόη, στα Μοιρέικα), γέμισαν δεξαμενές σε σπίτια, στάβλους, επιχειρήσεις κλπ και προμήθευαν με πόσιμο νερό. Τις μέρες που γίνονταν αυτά από τη Δημοτική Αρχή, δεν είδαμε να υπάρχει καμία βοήθεια από τον κρατικό μηχανισμό, δεν υπήρχαν πουθενά. Πρέπει να αναφερθεί ότι, όλες αυτές μέρες, στη διαδικασία για την αποκατάσταση των καταστροφών, υπήρχε συνεχής επικοινωνία με τη Διεύθυνση Πάτρας του ΔΕΔΔΗΕ και με τις τεχνικές του υπηρεσίες, συνεννόηση, συνεργασία και συντονισμός, για ό,τι χρειάστηκε Όμως η πραγματικότητα είναι πως ο ΔΕΔΔΗΕ θα έπρεπε να έχει διανοίξει αντιπυρικές ζώνες κάτω και δίπλα από το εναέριο δίκτυο και να το έχει υπογειοποιήσει, ώστε αυτό να προστατεύεται από πυρκαγιές, αλλά και να μην προκαλεί πυρκαγιές. Φυσικά δημόσια επέλεξε τις υποδείξεις προς τη ΔΕΥΑΠ. Ο ΔΕΔΔΗΕ δε συντηρεί και δεν υπογειοποιεί το δίκτυό του γιατί του κοστίζει και σε αυτή του την πρακτική έχει τις πλάτες όλων των κυβερνήσεων που τρέχουν να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των πολυεθνικών. Έτσι τρέχουν να υπηρετήσουν και τα συμφέροντα της πολυεθνικής από την Αυστραλία Μackquarie, που είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής παγίων στον κόσμο, χρηματοπιστωτικός κολοσσός και έχει εξαγοράσει χρόνια τώρα το 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Εκεί πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες. Στη λογική κόστους – οφέλους, που υπηρετούν με συνέπεια όλες οι κυβερνήσεις, αφήνοντας το λαό, έρμαιο, θυσιάζοντας τις ανάγκες του, την ίδια ώρα που πριμοδοτούν τα επιχειρηματικά κέρδη, στη συγκεκριμένη περίπτωση και του ΔΕΔΔΗΕ, που τρέχει να κόψει και το ρεύμα από τα λαϊκά νοικοκυριά αφήνοντάς τα στο έλεος, αλλά για συντήρηση και μέτρα ούτε λόγος. Αναφέρουμε, για μια ακόμη φορά, ότι η ΔΕΥΑΠ, από το 2021 και μετά την αύξηση της τιμής του ρεύματος και το χρηματιστήριο ενέργειας, από 3 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωνε για ρεύμα πληρώνει 8 εκατομμύρια. Αυτός είναι και ο λόγος που η ΔΕΥΑΠ από κερδοφόρα που ήταν, τώρα παρουσιάζει ελλείματα της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, περίπου, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να υποστηρίζει άλλα. Αλλά ό,τι χρειάζεται για την αθώωση της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων, θα ειπωθεί, χωρίς ντροπή και χωρίς δεύτερη σκέψη. Η κυβέρνηση αρνείται να ικανοποιήσει το αίτημα όλων των ΔΕΥΑ για την ένταξη τους στο βιομηχανικό τιμολόγιο. 5 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω για ηλεκτρικό ρεύμα που τα πληρώνουν οι Πατρινοί. Χρήματα που θα κάλυπταν ουσιαστικές ανάγκες. Πολλά ακούστηκαν αυτές τις μέρες και για τις γεννήτριες των γεωτρήσεων. Η ΔΕΥΑΠ έχει γεννήτριες σε υποδομές της και συγκεκριμένα στο διυλιστήριο στο Ριγανόκαμπο, στο διυλιστήριο στου Ταραμπούρα, στη δεξαμενή στο Κάστρο, στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, στο κτήριο της στην οδό Γλαύκου, σε όλα τα αντλιοστάσια της αποχέτευσης (που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού). Όμως, δεν ισχύουν τα ίδια για τις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια της ύδρευσης. Δεν ισχύουν τα ίδια γιατί η ΔΕΥΑΠ έχει στην περιοχή ευθύνης της σε όλο το δήμο 297 σημεία όπου υπάρχουν υποδομές ύδρευσης. Οι γεωτρήσεις είναι 131 και η μεγάλη πλειοψηφία αυτών είναι σε βουνοπλαγιές, ποτάμια, περιοχές δασικές και με πυκνή βλάστηση. Με βάση αυτά μπαίνουν τα παρακάτω ζητήματα:

Φωτoγραφία 7, γεννήτρια 400 kva που μετέφερε ο ΔΕΔΔΗΕ με φορτηγό της ΔΕΥΑΠ, στη γεώτρηση Μοιρέικα 1