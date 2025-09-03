Τι είπε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις φωτιές, τα προβλήματα στην υδροδότηση και τις γεννήτριες

Τοποθέτηση του Διονύση Κλάδη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων για τις πυρκαγιές στην Αχαΐα και την Πάτρα
Στις φωτιές που έπληξαν την Πάτρα και την Αχαΐα και στις διακοπές υδροδότησης αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η τοποθέτηση τουΔιονύση Κλάδη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων για τις πυρκαγιές στην Αχαΐα και την Πάτρα έχει ως εξής:
Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αχαΐα και την Πάτρα, είχαν ως αποτέλεσμα να καούν σπίτια, λαϊκές περιουσίες, ζώα, υποδομές, να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, να καταστραφεί φυσικό περιβάλλον, καλλιέργειες.
Η συγκεκριμένη πυρκαγιά ήταν τέτοια που θα μπορούσε να έχει ελεγχθεί αν υπήρχε πρόληψη, μέσα. Όμως, όχι μόνο δεν ελέγχθηκε από την αρχή, αλλά έφτασε μέχρι τη θάλασσα στα Καμίνια, και, όπως αναφέρεται από τους αρμόδιους, φαίνεται ότι μεταδόθηκε με καύτρες και σε άλλα σημεία της Πάτρας.
Με βάση δημοσιεύματα, αρμόδιοι φορείς έχουν στοιχεία, φωτογραφικό υλικό με καλώδια υψηλής τάσης μπερδεμένα με κλαδιά δέντρων να ταλαντώνονται εν’ μέσω ανέμων, προκαλώντας σπινθήρες και κάπως έτσι φέρεται ότι ξεκίνησε η φωτιά μεταξύ Ισώματος και Βασιλικού Ερυμάνθου. Είναι επίσης γνωστό ότι για άλλες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα δήμοι έχουν κάνει μηνύσεις στο ΔΕΔΔΗΕ.
Και ενώ επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η παντελής έλλειψη κρατικού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας, με επίκεντρο την πρόληψη, κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχουν το θράσος, αντί να απολογούνται για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, προσπάθησαν με βρώμικα μέσα να ρίξουν την ευθύνη για την καταστροφή στη δημοτική αρχή της Πάτρας και στον Δήμαρχο (που μάλιστα ήταν από την πρώτη στιγμή και συνεχώς στις πυρκαγιές) ότι δεν έσβησε τη φωτιά, λες και η ευθύνη για την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς ανήκει στους δήμους.
Στην ίδια κατεύθυνση με την κυβέρνηση κινήθηκαν και τα διάφορα τοπικά φερέφωνα της ΝΔ, δημοτικοί σύμβουλοι, ορισμένοι μάλιστα που είχαν και την ιδιότητα του συνδικαλιστή στη ΔΕΗ με την κυβερνητική παράταξη, οι οποίοι δε βρήκαν λέξη να πουν για τις ευθύνες της κυβέρνησης, του ΔΕΔΔΗΕ.
Οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΠ δώσανε, από τα πρώτα λεπτά, τη μάχη της αντιμετώπισης των μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν στην Αχαΐα το μεσημέρι της Τρίτης. Όλο το προσωπικό (μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί, οδηγοί) και άλλοι, μπήκαν αμέσως στη μάχη, αμέσως μετά το πέρασμα της φωτιάς από περιοχές, για να αποκατασταθεί το δίκτυο ύδρευσης, όπου χρειαζόταν, να μη σταματάει η παροχή νερού στο λαϊκό κόσμο που έδινε την ίδια ώρα μάχη για να σώσει το βίος του. Υδροφόρες της ΔΕΥΑΠ βρέθηκαν επίσης στα μέτωπα εφοδιάζοντας τα πυροσβεστικά οχήματα, ήταν στην Ξερόλακα και όπου αλλού χρειάστηκε για να σωθούν πολύτιμες για το Δήμο εγκαταστάσεις.
Όλα αυτά έγιναν με την αυτοθυσία των εργαζόμενων, με 17 και 18 ώρες δουλειάς τη μέρα. Τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Λειτούργησαν γρήγορα, οργανωμένα, παρά τις πολύ μεγάλες ελλείψεις σε αναγκαίο προσωπικό, για το οποίο δεν ευθύνεται η διοίκηση της ΔΕΥΑΠ ή η δημοτική αρχή αλλά οι έως σήμερα κυβερνήσεις που απαγορεύουν την πραγματοποίηση των αναγκαίων και απαραίτητων μόνιμων προσλήψεων προσωπικού.
Για τις καταστροφές που δημιούργησαν προβλήματα στην υδροδότηση, θα μπορούσαμε να χωρίσουμε σε 2 μέτωπα τις περιοχές που αντιμετωπίσαμε προβλήματα, τα οποία δημιούργησαν τα προβλήματα στην υδροδότηση. Το ένα μέτωπο ήταν στην περιοχή του Βελβιτσίου και του Μπάλα και το άλλο στην περιοχή των Μοιρέικων, των Βραχνέικων, του Θεριανού, των Τσουκαλέικων και των Καμινίων.
(Φωτογραφία 1, τα σημεία που βρίσκονται 8 γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΠ στην περιοχή Βελβίτσι – Μπάλα, με κίτρινες πινέζες)
· Στην περιοχή του Βελβιτσίου και του Μπάλα την Τετάρτη13/8 κάηκε δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να βγουν εκτός λειτουργίας συνολικά 8 γεωτρήσεις, οι οποίες τροφοδοτούν μεγάλες περιοχές της πόλης όπως η Αρόη, η Παγώνα, το Γηροκομειό, ο Λυκοχορός, ο Ριγανόκαμπος, η Αγυιά, η Ανθούπολη και άλλες. Οι γεωτρήσεις αυτές, που φαίνονται στην φωτογραφία 1 παραπάνω, με τις κίτρινες πινέζες, είναι τρεις μέσα στο ποτάμι Χάραδρος και δίπλα σε δασικές περιοχές στο Βελβίτσι και πέντε σε δασικά σημεία στου Μπάλα.
Εκτός από τις καταστροφές στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, η φωτιά που κατέκαιγε χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα και κατάλληλα μέσα για να τη σβήσουν, έκαψε και δίκτυο ύδρευσης στα Άνω Συχαινά, κοντά στην Ξερόλακα, στο Λυκοχορό και άλλου.
Από την πρώτη στιγμή, τα συνεργεία της ΔΕΥΑΠ ξεκίνησαν να αποκαθιστούν όσες βλάβες ήταν εμφανείς και όταν ο ΔΕΔΔΗΕ αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση και συγκεκριμένα την Πέμπτη 14 Αυγούστου περίπου στις 8μμ, ξεκίνησε η λειτουργία των παραπάνω γεωτρήσεων και να πηγαίνει νερό σε δεξαμενές και αγωγούς, οπότε άρχισε να αποκαθίσταται η υδροδότηση στην Ανθούπολη, την Αγυιά, την Αρόη κλπ. Όμως, μισή ώρα αργότερα, περίπου στις 8:30μμ, αναζωπύρωση στην περιοχή του Μπάλα έκαψε ξανά δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και βγήκε ξανά εκτός η γεώτρηση (Μπάλα 1) που είναι η μεγαλύτερη και υδροδοτεί την Αρόη με τις γύρω από αυτήν περιοχές, γι’ αυτό και είχαμε ξανά τα προβλήματα στις περιοχές αυτές όπου συνεχίστηκαν μέχρι την Παρασκευή 15/8 το μεσημέρι που ο ΔΕΔΔΗΕ αποκατέστησε τις βλάβες του.
Την Παρασκευή 15/8 προς το απόγευμα άρχισε να ομαλοποιείται η υδροδότηση στην Αρόη, το Ριγανόκαμπο κλπ.
Καθυστέρηση στην υδροδότηση υπήρξε στην περιοχή των Άνω Συχαινών, όπου ενώ είχε αποκατασταθεί το δίκτυο από την Παρασκευή 15/8, τα τεχνικά συνεργεία δεν μπόρεσαν εύκολα να εντοπίσουν βλάβη που υπήρχε. Η έμφραξη που εντοπίστηκε, επισκευάστηκε και τη Δευτέρα 18/8 το απόγευμα το νερό άρχισε να τροφοδοτεί τα Άνω Συχαινά.
Στη συνέχεια αποκαταστάθηκε σταδιακά η ηλεκτροδότηση και «εμφανίστηκαν», μετά την τροφοδότηση με νερό, οι διαρροές από καμένους σωλήνες υδροδότησης, που τροφοδοτούν το Λυκοχορό και τον Ασύρματο.
· Στο άλλο μέτωπο τις ευρύτερης περιοχής των Βραχνέικων, οι καταστροφές ήταν μεγάλες και στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και σε δίκτυο – εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΠ.
Φωτoγραφία 2, η μία από τις δύο γεωτρήσεις στα Μοιρέικα, στο ποτάμι
Στα Μοιρέικα, στο ποτάμι, έχουμε τις 2 γεωτρήσεις που τροφοδοτούν τα Βραχνέικα, τα Τσουκαλέικα, το Μονοδένδρι, τα Ροϊτικα κλπ, εκεί η φωτιά έφτασε να καίει πάνω στους οικίσκους των γεωτρήσεων, ενώ κατέστρεψε και τις κολώνες και μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ δίπλα από τις γεωτρήσεις αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
(Φωτογραφία 3, γεώτρηση Δρεσθενών
Φωτογραφία 4, δεξαμενή Δρεσθενών
Φωτογραφία 5, η γεώτρηση της Καμενίτσας
Φωτογραφία 6, κοντά στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΠ στην Καμενίτσα
Στα Δρεσθενά η φωτιά έφτασε να καίει πάνω στις εγκαταστάσεις μας, όπως και την Καμενίτσα (που τροφοδοτεί τα Καμίνια).
Στο Θεριανό η φωτιά έφτασε να καίει πάνω στον οικίσκο της γεώτρησης και κατέστρεψε δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, όπως και στα Τσουκαλέικα.
Η φωτιά προξένησε ζημιές στις δεξαμενές και στα δίκτυα της ΔΕΥΑΠ σε όλες τις παραπάνω περιοχές, στην ευρύτερη περιοχή των Βραχνέικων. Μετά την κατάσβεση η Διεύθυνση Ύδρευσης πήρε μέτρα και αποκαταστάθηκε η ύδρευση από την Πέμπτη 14/8 προς το απόγευμα, στο μεγαλύτερο μέρος των Βραχνέικων, των Τσουκαλέικων, του Μονοδενδρίου, των Ροϊτικων. Από το Σάββατο 16/8 το απόγευμα άρχισαν να υδροδοτούνται και τα Καμίνια.
Να σημειωθεί ότι για την άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης αυτών των περιοχών, πριν ακόμα δώσει ρεύμα ο ΔΕΔΔΗΕ, η ΔΕΥΑΠ επίσπευσε ήδη προγραμματισμένες μέσω εργολαβιών της ΔΕΥΑΠ, του φράγματος, εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο και το νερό του φράγματος Πείρου – Παραπείρου και κινητοποίησε τα συνεργεία και τους εργολάβους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι περιοχές αυτές να πάρουν νερό γρηγορότερα και οι συνδημότες μας να ταλαιπωρηθούν όσο λιγότερο γινόταν.
Τις επόμενες μέρες και όσο ο ΔΕΔΔΗΕ αποκαθιστούσε τις βλάβες του, γινόντουσαν και οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις και βελτιώσεις από τη ΔΕΥΑΠ.
Από την Παρασκευή 15/8 το μεσημέρι, όπου ο ΔΕΔΗΕ έδωσε ρεύμα, αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στο Θεριανό και στη συνέχεια έγιναν και αποκαταστάσεις σε δίκτυο που είχε καεί.
Τα Μοιρέικα ξεκίνησαν να υδροδοτούνται την Τρίτη 19/8 γιατί υπήρχαν βλάβες σε αγωγούς της δεξαμενής και στην ηλεκτροδότηση. Η οριστική αποκατάσταση πήρε κι άλλο χρόνο αφού οι ζημιές στο δίκτυο ήταν μεγάλες.
Ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση της φωτιάς και την αποκατάσταση των καταστροφών στο δίκτυο ύδρευσης, η Δημοτική αρχή και η ΔΕΥΑΠ έκαναν διανομή εμφιαλωμένου νερού στους κατοίκους των περιοχών που είχαν πληγεί, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, τους συλλόγους κλπ. Υδροφόρες της ΔΕΥΑΠ και του Δήμου πήγαν ή και εγκαταστάθηκαν σε διάφορα σημεία (έξω από το Ολύμπιον, στην πλατεία των Συχαινών, στα Καμίνια, στο Λυκοχορό, στην Αρόη, στα Μοιρέικα), γέμισαν δεξαμενές σε σπίτια, στάβλους, επιχειρήσεις κλπ και προμήθευαν με πόσιμο νερό.
Τις μέρες που γίνονταν αυτά από τη Δημοτική Αρχή, δεν είδαμε να υπάρχει καμία βοήθεια από τον κρατικό μηχανισμό, δεν υπήρχαν πουθενά.
Πρέπει να αναφερθεί ότι, όλες αυτές μέρες, στη διαδικασία για την αποκατάσταση των καταστροφών, υπήρχε συνεχής επικοινωνία με τη Διεύθυνση Πάτρας του ΔΕΔΔΗΕ και με τις τεχνικές του υπηρεσίες, συνεννόηση, συνεργασία και συντονισμός, για ό,τι χρειάστηκε
Όμως η πραγματικότητα είναι πως ο ΔΕΔΔΗΕ θα έπρεπε να έχει διανοίξει αντιπυρικές ζώνες κάτω και δίπλα από το εναέριο δίκτυο και να το έχει υπογειοποιήσει, ώστε αυτό να προστατεύεται από πυρκαγιές, αλλά και να μην προκαλεί πυρκαγιές.
Φυσικά δημόσια επέλεξε τις υποδείξεις προς τη ΔΕΥΑΠ.
Ο ΔΕΔΔΗΕ δε συντηρεί και δεν υπογειοποιεί το δίκτυό του γιατί του κοστίζει και σε αυτή του την πρακτική έχει τις πλάτες όλων των κυβερνήσεων που τρέχουν να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των πολυεθνικών. Έτσι τρέχουν να υπηρετήσουν και τα συμφέροντα της πολυεθνικής από την Αυστραλία Μackquarie, που είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής παγίων στον κόσμο, χρηματοπιστωτικός κολοσσός και έχει εξαγοράσει χρόνια τώρα το 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Εκεί πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες. Στη λογική κόστους – οφέλους, που υπηρετούν με συνέπεια όλες οι κυβερνήσεις, αφήνοντας το λαό, έρμαιο, θυσιάζοντας τις ανάγκες του, την ίδια ώρα που πριμοδοτούν τα επιχειρηματικά κέρδη, στη συγκεκριμένη περίπτωση και του ΔΕΔΔΗΕ, που τρέχει να κόψει και το ρεύμα από τα λαϊκά νοικοκυριά αφήνοντάς τα στο έλεος, αλλά για συντήρηση και μέτρα ούτε λόγος.
Αναφέρουμε, για μια ακόμη φορά, ότι η ΔΕΥΑΠ, από το 2021 και μετά την αύξηση της τιμής του ρεύματος και το χρηματιστήριο ενέργειας, από 3 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωνε για ρεύμα πληρώνει 8 εκατομμύρια. Αυτός είναι και ο λόγος που η ΔΕΥΑΠ από κερδοφόρα που ήταν, τώρα παρουσιάζει ελλείματα της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, περίπου, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να υποστηρίζει άλλα. Αλλά ό,τι χρειάζεται για την αθώωση της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων, θα ειπωθεί, χωρίς ντροπή και χωρίς δεύτερη σκέψη.
Η κυβέρνηση αρνείται να ικανοποιήσει το αίτημα όλων των ΔΕΥΑ για την ένταξη τους στο βιομηχανικό τιμολόγιο. 5 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω για ηλεκτρικό ρεύμα που τα πληρώνουν οι Πατρινοί. Χρήματα που θα κάλυπταν ουσιαστικές ανάγκες.
Πολλά ακούστηκαν αυτές τις μέρες και για τις γεννήτριες των γεωτρήσεων.
Η ΔΕΥΑΠ έχει γεννήτριες σε υποδομές της και συγκεκριμένα στο διυλιστήριο στο Ριγανόκαμπο, στο διυλιστήριο στου Ταραμπούρα, στη δεξαμενή στο Κάστρο, στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, στο κτήριο της στην οδό Γλαύκου, σε όλα τα αντλιοστάσια της αποχέτευσης (που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού). Όμως, δεν ισχύουν τα ίδια για τις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια της ύδρευσης.
Δεν ισχύουν τα ίδια γιατί η ΔΕΥΑΠ έχει στην περιοχή ευθύνης της σε όλο το δήμο 297 σημεία όπου υπάρχουν υποδομές ύδρευσης. Οι γεωτρήσεις είναι 131 και η μεγάλη πλειοψηφία αυτών είναι σε βουνοπλαγιές, ποτάμια, περιοχές δασικές και με πυκνή βλάστηση. Με βάση αυτά μπαίνουν τα παρακάτω ζητήματα:
Φωτoγραφία 7, γεννήτρια 400 kva που μετέφερε ο ΔΕΔΔΗΕ με φορτηγό της ΔΕΥΑΠ, στη γεώτρηση Μοιρέικα 1
· Θα έπρεπε η ΔΕΥΑΠ να έχει μέσα σε δάση και δασικές περιοχές και μέσα ή δίπλα σε ποτάμια, γεννήτριες, τέτοιες όπως αυτή στη φωτογραφία 7 παραπάνω, διαστάσεων 5χ2χ2,5, που έχουν ντεπόζιτα εκατοντάδων λίτρων πετρελαίου; Επιτρέπεται από το νόμο η λειτουργία γεννητριών στις περιοχές αυτές; Και υπό ποιους όρους;
· Έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια γεννήτρια σε κάθε ένα από τα 8 σημεία που φαίνονται με τις κίτρινες πινέζες στη φωτογραφία 1; Επιτρέπεται να τοποθετούνται εκεί τέτοια μηχανήματα που έχουν μέσα και καύσιμα, που η ίδια τους η λειτουργία μπορεί να προξενήσει φωτιά; Αλήθεια πως έπιασε φωτιά το νοσοκομείο Metropolitan στην Αθήνα αλλά και αλλού τις τελευταίες μέρες;
· Μπορεί μια γεννήτρια να τοποθετηθεί σε ένα ποτάμι; Πολλές φορές στα ποτάμια (πχ στο Χάραδρο που βρίσκονται οι τρεις αναφερόμενες) ακόμα και οι οικίσκοι των γεωτρήσεων καλύπτονται από φερτά υλικά και πέτρες και τους αποκαλύπτουμε ξανά με χωματουργικά μηχανήματα.
· Αν είχαμε γεννήτριες στις γεωτρήσεις και τις δεξαμενές στα Μοιρέικα, στο Θεριανό, στα Δρεσθενά, στα Τσουκαλέικα, στην Καμενίτσα, στα Καμίνια, που οι φλόγες έκαιγαν πάνω στις εγκαταστάσεις μας, θα είχαν γίνει στάχτη και οι γεννήτριες, και μάλιστα, επειδή έχουν μέσα τους εκατοντάδες λίτρα πετρέλαιο, αυτό θα έκανε πολύ χειρότερη την κατάσταση και το πιθανότερο θα προξενούσε ακόμα μεγαλύτερες ζημιές.
· Η τοποθέτηση αφύλακτων γεννητριών σε δασικές, ορεινές και έρημες περιοχές, εγκυμονεί τον κίνδυνο να γίνει δολιοφθορά, να τις καταστρέψει κάποιος όπως επανειλημμένα συμβαίνει στις υποδομές μας (πχ συνεχώς κλέβουν καλώδια και μάλιστα από μηχανήματα που είναι σε λειτουργία και γι’ αυτό καταθέτουμε μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου). Τι θα γίνει αν κάποιος τους βάλει φωτιά και γίνουν οι γεννήτριες η αιτία της πυρκαγιάς;
Όλη αυτή η συζήτηση, περί γεννητριών, ξεκίνησε όταν ασκήσαμε πίεση στο ΔΕΔΔΗΕ για να αποκαταστήσει με προτεραιότητα τις καταστροφές στο δίκτυο του για να αποκατασταθεί η υδροδότηση και η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, προσπαθώντας να βγάλει από πάνω της τις ευθύνες, είπε ότι έπρεπε να έχει η ΔΕΥΑΠ γεννήτριες.
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει υποχρεώσεις απέναντι στο λαό, δεν είναι μόνο για να εισπράττει χρεώνοντας το ρεύμα χρυσάφι.
Η ΔΕΥΑΠ έχει σχεδιάσει το πως πρέπει να γίνεται η εναλλακτική υδροδότηση στην πόλη της Πάτρας. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη λειτουργία του Νέου Διυλιστηρίου στο Ριγανόκαμπο και την κατασκευή του απαραίτητου δικτύου, έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε, τη μέγιστη προβλεπόμενη ποσότητα νερού από το Φράγμα.
Με τη λειτουργία του Νέου Διυλιστηρίου και σε συνδυασμό με το υφιστάμενο και τις γεωτρήσεις, θα μπορούν να υπάρχουν επιλογές και συνδυασμοί για την υδροδότηση της πόλης, ενώ ταυτόχρονα θα βελτιωθούν κατά πολύ προβλήματα επάρκειας, πιέσεων κλπ. Η κυβέρνηση όμως δεν απαντά για τη χρηματοδότησή, παρά τα συνεχόμενα έγγραφα από τη Δημοτική Αρχή και τη διεκδίκηση της από το Δήμαρχο. Επίσης, Δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν πει ότι το έργο αυτό κοστίζει!
Αυτή είναι η λύση. Έχει ετοιμαστεί η μελέτη για το διυλιστήριο, που περιλαμβάνει και φωτοβολταικό πάρκο πάνω τις δεξαμενές του διυλιστηρίου, αλλά και υδροστρόβιλο για παραγωγή ενέργειας και απαιτούμε εδώ και τώρα τη χρηματοδότηση για την κατασκευή του. Δεν είναι λύση οι γεννήτριες. Τις λύσεις δε θα τις υποδείξουν ούτε οι εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ και των πολυεθνικών που τον κατέχουν ούτε η κυβέρνηση και τα τοπικά της φερέφωνα.
Σημαντική κατάκτηση αυτής της Δημοτικής Αρχής, είναι το ότι έχει καταφέρει να παίρνει όλα αυτά τα χρόνια το νερό του Φράγματος δωρεάν για τους δημότες, αφού δεν συμφώνησε και δεν προχώρησε στη συγκρότηση του διαδημοτικού φορέα διαχείρισης του Φράγματος, κόντρα σε όλους αυτούς που θέλουν να χαρατσώσουν τον πατραϊκό λαό.
Ακούστηκαν πολλά και για τους πυροσβεστικούς κρουνούς.
11 χρόνια τώρα έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή και τη ΔΕΥΑΠ, για να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στο να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία, στο να υπάρχει επάρκεια νερού. Η τοποθέτηση των πυροσβεστικών κρουνών και η συντήρησή τους γίνεται καθ’ υπόδειξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και υπάρχει μια καλή συνεργασία στο κομμάτι αυτό. Οι πυροσβεστικοί κρουνοί σε όλη την έκταση του δήμου είναι συνολικά 397. Κάθε χρόνο η πυροσβεστική υπηρεσία επισημαίνει τυχόν βλάβες σε κρουνούς και η ΔΕΥΑΠ τους επισκευάζει.
Υπάρχει χαρτογράφηση, συντεταγμένες και κωδικός για κάθε κρουνό, ώστε να υπάρχει ταχύτητα, αλλά και συντονισμός, είτε για τη συντήρηση και την επισκευή τους, είτε σε περίπτωση πυρκαγιάς για να μπορεί η πυροσβεστική χωρίς να χάνεται χρόνος να βρίσκεται στο σωστό σημείο.
Στις πυρκαγιές, η ΔΕΥΑΠ συμβάλλει με τις υδροφόρες της, ενώ υπάρχουν οδηγοί επιφυλακής για να υπάρχει άμεση ανταπόκριση όταν χρειαστεί, παρά την έλλειψη προσωπικού. Η ΔΕΥΑΠ βοηθάει με τις υδροφόρες της σε πυρκαγιές και εκτός των ορίων του Δήμου, όπως στις φωτιές που είχαμε προηγούμενες χρονιές στο Αίγιο.
Είναι συνεχής η προσπάθεια για να μπαίνει νέο δίκτυο υδροδότησης και έχουν γίνει μέχρι τώρα εκτεταμένες αλλαγές που ξεπερνούν τα 400 χιλιόμετρα, ενώ έχει γίνει σημαντική δουλειά στα αντλιοστάσια και τις άλλες υποδομές για να μην υπάρχουν διαρροές, να βελτιώνονται οι πιέσεις στο δίκτυο κλπ.
Ένα βασικό ζήτημα είναι ότι το δίκτυο ύδρευσης μιας πόλης ή ενός οικισμού, δεν μπορεί να εξασφαλίζει πάντα την απρόσκοπτη και επαρκή υδροδότηση σε περίπτωση πυρκαγιάς, γι’ αυτό και η νομοθεσία ορίζει ότι με ευθύνη των αρμόδιων αρχών για την κατάσβεση της πυρκαγιάς θα πρέπει να δημιουργούνται όπου χρειάζεται ανοιχτές δεξαμενές, με αυτόνομα αντλητικά, άκαυστους αγωγούς κλπ. Αυτές οι υποδομές δεν υπάρχουν ή υπολείπονται πολύ σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε, με ευθύνη του κράτους και των εκάστοτε κυβερνήσεων. Να σημειώσουμε ότι στο Δασύλλιο υπάρχει αντλιογεννήτρια πετρελαίου που τροφοδοτεί τους εκεί κρουνούς και μπορεί να μπει σε λειτουργία σε περίπτωση πυρκαγιάς, με ευθύνη της πυροσβεστικής.
Είμαστε οι τελευταίοι που θα πούμε ότι οι υπάρχουσες υποδομές είναι αυτές που θα θέλαμε. Εμείς είμαστε όμως αυτοί που συνεχώς διεκδικούμε από τις κυβερνήσεις, καταγγέλλουμε τις ελλείψεις χρηματοδότησης, προσωπικού, αλλά και το ότι αυτές οι υποδομές μπαίνουν στη λογική κόστους – οφέλους και δεν χρηματοδοτούνται. Ως δημοτική αρχή κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να κάνουμε έργα προς όφελος του λαού, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια και θα συνεχίσουμε.
Όπως κάναμε μέχρι σήμερα, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε όσα απαιτούνται για την προστασία του λαού μας, της περιουσίας του και του περιβάλλοντος. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ για το νερό και τη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα. Την ολοκληρωμένη, αποκλειστικά κρατική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η οποία θα αφορά την έρευνα, την προστασία, τη διασφάλιση της επάρκειας, τον εμπλουτισμό και την αξιοποίηση σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος. Και στα πλαίσια αυτά την ένταξη και τη διαχείριση του Φράγματος Πείρου-Παραπείρου.
Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τη χρηματοδότηση και την κατασκευή με ευθύνη του κράτους όλων των απαιτούμενων έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας και την άμεση υλοποίησή τους.
Αυτό που απαιτείται τώρα είναι να συνεχίσει ο λαός της Πάτρας, της Αχαΐας, τον αγώνα που έδωσε για να σώσει το βιός του, τον τόπο του. Με όπλο την οργάνωση στα σωματεία του, τις επιτροπές του, τους μαζικούς φορείς του, αλλά και την αλληλεγγύη του, να διεκδικήσει δυναμικά όλα αυτά που είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν μετά από αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές.
