Καιρός- Μαρουσάκης: 37άρια αλλά και έντονες καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Σε δύο «ταχύτητες» κινείται ο καιρός στη χώρα, σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Παρότι αναμένονται θερμοκρασίες έως και 37°C στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, τα βόρεια και κεντρικά τμήματα προετοιμάζονται για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο μετεωρολόγος με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, εφιστά την προσοχή για ισχυρές καταιγίδες που θα επηρεάσουν απόψε περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, με τάση τα φαινόμενα να επιμείνουν για αρκετές ώρες. Το προγνωστικό σύστημα δείχνει σχηματισμό ζώνης καταιγίδων, η οποία ενδέχεται να παραμείνει στάσιμη μέχρι αργά τη νύχτα, προκαλώντας προβλήματα.

Ποιες περιοχές επηρεάζονται περισσότερο



Για σήμερα Τετάρτη (03/09), έντονη αστάθεια προβλέπεται κυρίως στα:

Βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά,

Μακεδονία,

Θεσσαλία,

Ήπειρο,

Κεντρική Στερεά Ελλάδα.

Ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από ισχυρές βροχές, χαλάζι και ενισχυμένους ανέμους.

Από την Πέμπτη (04/09), η αστάθεια θα επεκταθεί σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, ενώ οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν στα πελάγη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά, προσεγγίζοντας τιμές πιο συμβατές με την εποχή.