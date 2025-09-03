Π. Μελάς: «Η Πλατεία Γεωργίου χρειάζεται γενικότερο έργο – Ξεκινάει η αποκατάσταση των σιντριβανιών»

Ο Αντιδήμαρχος Έργων Παναγιώτης Μελάς αναφέρθηκε στη στρατηγική παρέμβαση που έχει σχεδιαστεί στην Πλατεία Γεωργίου, θέτοντας ως στόχο την πλήρη ανακαίνιση και ασφάλεια του κεντρικού σημείου της πόλης έως το 2026.

Όπως επισήμανε, η μελέτη προϋπολογίζεται στα 850.000 ευρώ και περιλαμβάνει την αντικατάσταση του δικτύου άρδευσης και ύδρευσης, την ανακαίνιση του δαπέδου, των μαρμάρων και των παγκακίων, καθώς και την εγκατάσταση νέου φωτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα σιντριβάνια, τα οποία αποτελούν σύμβολο της Πάτρας και δεν έχουν υποστεί ουσιαστική συντήρηση εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

Ο κ. Μελάς τόνισε ότι η αποκατάστασή τους θα γίνει με εξειδικευμένους συντηρητές σε συνεργασία με την Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων, διασφαλίζοντας τη στατική επάρκεια και την αισθητική αναβάθμιση του χώρου.

