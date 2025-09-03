Πάτρα: Προθεσμία πήρε ο οδηγός του αυτοκινήτου για το τροχαίο στην Αμερικής

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο οδηγός του τροχαίου που ενεπλάκη χθες στο τροχαίο στην οδό Αμερικής , στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 27χρονος Δημήτρης Λιόπετας.

Ο άνδρας έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή προκειμένου να απολογηθεί.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το θανατηφόρο τροχαίο

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το πρωί, στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και Αμερικής.

Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, ενήργησε αναστροφή και συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 27χρονος άνδρας, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου.

Ο 27χρονος τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η κηδεία του Δημήτρη Λιόπετα θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Ο Δημήτρης Λιόπετας ήταν ανθυποπλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού και γιος του Νίκου και της Ντίνας Λιόπετα, ιδιοκτητών του Quick Film στην Πάτρα.